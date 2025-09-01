বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ

রোববার (১ সেপ্টেম্বর) বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ১৯৭৮ সালের এই দিনে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান রমনা রেস্তোরাঁয় আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে দলটির যাত্রা শুরু করেন।
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা, শোভাযাত্রাসহ নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে দলটি।
১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন জিয়াউর রহমান। এর পর নানা রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে ঘরোয়া জীবন থেকে রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করেন তার সহধর্মিণী খালেদা জিয়া।
১৯৮৩ সালের ১৩ জানুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। একই বছরের মার্চ মাসে খালেদা জিয়া বিএনপির সিনিয়র ভাইস-চেয়ারম্যান হন এবং ১৯৮৪ সালের ১০ মে দলে সর্বোচ্চ পদ চেয়ারপারসনের দায়িত্ব নেন।
৭৯ বছর বয়সী সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে মামলা, কারাবাস ও অসুস্থতার কারণে রাজনীতিতে সক্রিয় নন। ২০১৮ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন তারেক রহমান। তিনি ২০০৭ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় থেকে যুক্তরাজ্যে অবস্থান করছেন, সেখান থেকেই দল পরিচালনা করছেন।
বিএনপি এর আগে তিনবার ক্ষমতায় আসে। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করে দলটি। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে আবারও ক্ষমতায় এলেও বিরোধী দলের আন্দোলনের মুখে মাত্র ৪৫ দিনেই পতন ঘটে সরকারের। এরপর ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় নির্বাচনে জয়লাভ করে চারদলীয় জোটের নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসে বিএনপি। এটাই ছিল দলটির শেষ সরকার পরিচালনার অভিজ্ঞতা।
বিগত ১৭ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিএনপি ক্ষমতার বাইরে রয়েছে।