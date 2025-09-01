ভিসা জালিয়াতিতে জড়িতদের আজীবন নিষিদ্ধ করবে যুক্তরাষ্ট্র

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা জালিয়াতিতে জড়িতদের আজীবনের জন্য সেদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) ঢাকার মার্কিন দূতাবাস এক বার্তায় এ তথ্য জানায়।
এতে উল্লেখ করা হয়, যুক্তরাষ্ট্র সরকার বিভিন্ন সংস্থার সমন্বয়ে ভিসা জালিয়াতি প্রতিরোধ ও অবৈধ অভিবাসন বন্ধ করবে। যারা ভিসা জালিয়াতিতে জড়িত, তাদের আজীবনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হবে।
একটি দেশের যদি সুরক্ষিত সীমান্ত না থাকে, তাহলে সেটি আর জাতি হিসেবে টিকে থাকতে পারে না। যারা ভিসা জালিয়াতিতে অংশ নেয় বা অবৈধ অভিবাসীদের যুক্তরাষ্ট্রে আনে ও আশ্রয় দেয়, তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করা হবে।