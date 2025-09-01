এবারের নির্বাচনে তিন বাহিনীকে কাজে লাগানো হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

এবারের নির্বাচনে ৩ বাহিনীকে (সেনা, নৌ, বিমান) কাজে লাগানো হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো.জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। এজন্য সব বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর রাজারবাগ কনভেনশন সেন্টারে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সিলেট সফরকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, নির্বাচনে আনসারের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি থাকে। প্রতি কেন্দ্রে নারী-পুরুষ ১০ জন করে আনসার সদস্য থাকেন। আসন্ন নির্বাচনে প্রিজাইডিং অফিসারকে সুরক্ষায় একজন আনসার দেওয়া হবে।

নুরুল হক নুরুর ওপর হামলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তিনি জাতীয় পর্যায়ের নেতা, তার ওপরে হামলার ঘটনা দুর্ভাগ্যজন। সরকার চায় তিনি যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠেন।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অস্থিরতা সম্পর্কে তিনি বলেন, সব জায়গায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর দরকার পড়ে না। ভার্সিটিগুলোতে শিক্ষক যাদের ছাত্ররা মেনে চলে, তারা সেটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। এগুলো আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হচ্ছে।

খোয়া যাওয়া অস্ত্র উদ্ধারের বিষয়ে তিনি বলেন, অস্ত্রের যাতে ঝনঝনানি না হয়, সেজন্য অস্ত্র উদ্ধার প্রক্রিয়া। তাছাড়া চট্রগ্রামের ঘটনায় অন্য কারো ইন্দন আছে কিনা, সেটি খতিয়ে দেখা হবে।

তিনি সাদাপাথর লুট সংক্রান্তে দুদকের প্রতিবেদন সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নে জবাবে তিনি বলেন, সাদাপাথর লুটপাটের তদন্তের বিষয়টি খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের। তদন্ত প্রতিবেদন দিলে আমরা জানতে পারবো। দুদকও প্রতিবেদন সত্য হলে দায়িদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর অসত্য হলে দুদকের সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধেও আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এর আগে তিনি সকালে বিজিবি সিলেট সেক্টার সদরদপ্তর, সিলেট পুলিশ লাইন পরিদর্শন করেন। বিকেলে তিনি সিলেট ক্যান্টনমেন্ট পরিদর্শন শেষে সন্ধ্যায় ঢাকা ফিরবেন।

