যশোরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের র‍্যালি

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ড্যাব) যশোর শাখার উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয় । ছবি: গ্রামের কাগজ

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ (ড্যাব) যশোর শাখার উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। রোববার (০১ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ৯টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত যশোর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট সদর হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবনের সামনে এ র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়।

র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন যশোর সদর হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. মো. হোসাইন সাফায়েত, ডা. ওহিদুজ্জামান আজাদ, ডা. বাপ্পি, ডা. মনিরুজ্জামান, ডা. শরিফুল ইসলাম খানসহ ড্যাব যশোর শাখার নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নীতি, আদর্শ ও নৈতিকতাকে ধারণ করে দেশকে এগিয়ে নিতে হবে। তারা অভিযোগ করে বলেন, গত ১৭ বছর ফ্যাসিবাদী শাসনামলে বিএনপির বহু নেতাকর্মী নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়েছে।

বক্তারা যশোর জেলা বিএনপির কর্ণধার অনিন্দ্য ইসলাম অমিতের নেতৃত্বকে আরও শক্তিশালী করতে এবং ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR