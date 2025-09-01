কপোতাক্ষ নদের পাড়ের মাটি কাটার অপরাধে একজনের সাতদিন জেল

শ্যামল দত্ত চৌগাছা( যশোর) প্রতিনিধি ঃ যশোরের চৌগাছায় কপোতাক্ষ নদের পাড়ের অবৈধভাবে মাটি কাটা অপরাধে ইসাহক আলী (৬৫) সাত দিনের জেল দিয়েছপন মোবাইল কোট।সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১ টার পৌর এলাকা ৩ নং ওয়ার্ড তারনিবাস গ্রামের।
মৃত শহর আলীর ছেলে ইসাহক আলী (৬৫) অবৈধভাবে কপোতাক্ষ নদের পাড়ের মাটি কেট ছিলেন। নদের পাড়ের মাটি কাটা অপরাধে বালুমহাল ও মাঠি ব্যবস্থাপন আইন ২০১০ এর ১৫/১) ধারায় ৭ দিনের বিনশ্রম কারাদন্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমান আদালত। মোবাইল কোট পরিচালনা করেন।
ভূমি সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাজমিন জাহান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ভূমি অফিসে পেশকার অলক বিশ্বাস ও পুলিশ সদস্য উপস্থিত ছিলেন।