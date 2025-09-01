জনগণের কাঙ্খিত স্বপ্ন কে গলা টিপে হত্যা করবেন না- যশোরে অমিত

বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির ভারপ্রাপ্ত সাংগঠনিক সম্পাদক খুলনা বিভাগ অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেছেন, যারা নির্বাচনী ট্রেনকে বাঁধা গ্রস্থ করতে চায়, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা এবং তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই নিজের এবং দলের ক্ষুদ্র স্বার্থে জনগণের কাঙ্খিত স্বপ্ন কে গলা টিপে হত্যা করবেন না।
বিএনপির ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে সোমবার যশোর জেলা বিএনপি আয়োজিত র্যালী পূর্ব সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।
টাউন হল ময়দানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, দলের ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম। এর আগে সকালে জেলা বিএনপির আয়োজনে দলীয় কার্যালয়ের সামনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিথ থেকে তিনি গাছের চারা বিতরণ করেন। এছাড়া দলীয় কার্যালয়ের সুর্যোদয়ের সাথে সাথে দলীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।
সমাবেশে অনিন্দ্য ইসলাম অমিত তার বক্তব্যের শুরুতে দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানসহ দলের প্রয়াত সকল নেতাকর্মীকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন এবং তাদের রহের মাগফিরাত কামনা করেন। এছাড়াও দলের সাবেক জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আফসার আহমেদ সিদ্দিকী, জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আজিজুর রব খান, চৌধুরী শহিদুল ইসলাম নয়ন, শামসুল-হুদাসহ দলের প্রয়াত সকল নেতা কর্মীকে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ এবং তাদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।
সমাবেশে অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, দেশের সংকটকালে অর্ন্তবর্তীকালী সরকারের প্রধান প্রফেসর ড. মো. ইউনুস জাতির সামনে ত্রাতা হিসেবে আর্বিভূত হয়েছেন। তিনি এবং তার সরকারের সদস্যরা উপলদ্ধি করেছেন, অনির্বাচিত সরকার ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদে চলতে পারে না। সেটি দেশের জন্য মঙ্গল হয় না।
সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. সৈয়দ সাবেরুল হক সাবু। জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক প্রকৌশলী রবিউল ইসলামের পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শহিদুল বারী রবু, জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আব্দুস সালাম আজাদ, মারুফুল ইসলাম, সদর উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ সভাপতি অধ্যাপক আব্দার হোসেন খান, নগর বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম চৌধুরী মুল্লুক চাঁদ, সাধারণ সম্পাদক এহসানুল হক সেতু, জেলা মহিলা দলের সভাপতি রাশিদা রহমান, জেলা যুবদলের আহ্বায়ক এম তমাল আহমেদ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক মোস্তফা আমির ফয়সাল প্রমুখ। সমাবেশ শেষে অধ্যাপক নার্গিস বেগম এবং অনিন্দ্য ইসলাম অমিতের নেতৃত্বে টাউন হল ময়দান থেকে বর্ণাঢ্য র্যালী বের হয়। র্যালীটি দড়াটানা মোড়, চৌরাস্তা মোড়, আর এন রোড় হয়ে মনিহারে গিয়ে শেষ হয়।