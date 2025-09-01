যশোরে ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে এক যুবক আটক

jessore atok map

যশোরে রেজাউল করিম রাজু নামে এক যুবকের গতিরোধ করে দিনেদুপুরে ছিনতাইয়ের চেষ্টাকালে উজ্জল হোসেন (৪৫) নামে এক যুবককে আটক করেছে যশোরের চঁাচড়া ফঁাড়ির পুলিশ। উজ্জল শরতলীর মালঞ্চি গ্রামের গোলমা মোস্তফার ছেলে। আর রেজাউল করিম রাজু ঝিকরগাছা উপজেলার কৃষ্ণনগর গ্রামের মফিজুর রহমানের ছেলে।

চঁাচড়া পুলিশ ফঁাড়ির ইনচার্জ ইন্সপেক্টর মামুনুর রশিদ জানিয়েছেন, রেজাউল করিম রাজু সোমবার দুপুর দেড়টার দিকে তার এক বান্ধীকে নিয়ে রিকসাযোগে চঁাচড়া চেকপোস্টের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ফঁাড়ির অদুরে মাগুরপট্টি রোডে পৌছালে পেছন দিক থেকে একটি মোটরসাইকেলে করে উজ্জল ও তার সহযোগি শাহীন ওরফে রনি এসে রিকসার গতিরোধ করে এবং একটি চাকু দেখিয়ে কাছে যা আছে দিয়ে দিতে বলে। রাজু জানায় তার কাছে কিছু নেই।

সে সময় চাকু দিয়ে ভয় দেখানোর সময় তিনি চিৎকার দিলে আশেপাশের লোকজন এগিয়ে আসে। তখন শাহীন পালিয়ে গেলেও উজ্জলকে আটক করে জনগণ। পরে পুলিশে সংবাদ দিলে পুলিশ গিয়ে উজ্জলকে আটক করে। এবং তার কাছ থেকে একটি চাকু উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় রাজু বাদি হয়ে কোতয়ালি থানায় একটি মামলা করেছেন। সোমবার বিকেলে উজ্জলকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

ইন্সপেক্টর মামুনুর রশিদ জানিয়েছেন, বেশ কয়েকদিন ধরে একটি চক্র ছিনতাইয়ের জন্য চেষ্টা করছিল। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে সতর্ক রয়েছে। দিনে দুপুরে ছিনতাইয়ের চেষ্টা করা হচ্ছিল। জনগণের সহযোগিতায় একজনকে আটক করা হয়েছে।

