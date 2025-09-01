যশোরে সাপে কাটায় ভাইয়ের মৃত্যু, বোন হাসপাতালে

যশোরে সাপে কাটায় আজিম নামে ৩ বছর বয়সী এক শিশু মারা গেছে। অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে তার বড় বোন হালিমা। স্বজনদের অভিযোগ সরকারি হাসপাতালে এন্টিভেনম না পেয়ে ওঝার কাছে নেয়ায় ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
নিহত আজিম মণিরামপুর উপজেলার বিজয়রামপুর গ্রামের আব্দুর রহমানের ছেলে।
আজিমের মামী রিক্তা বেগম জানান, আজিমের পরিবার মনিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পাশে জামালের বাড়ি ভাড়া থাকে। আজিম ও তার বড় বোন হালিমা নিজ ঘরের মেঝেতে ঘুমিয়ে ছিলো।আজ ভোর সাড়ে ৪টার দিকে ঘুমন্ত অবস্থায় একটি বিষাক্ত সাপ আজিমের কানে ও হালিমার হাতে কামড় দেয়। চিকৎকারে তাদের পিতা-মাতার ঘুম ভেঙ্গে যায়।
বুঝতে পেরে তারা আজিম ও হালিমাকে চিকিৎসার জন্য মনিরামপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। মনিরামপুর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এন্টিভেনম না থাকায় চালকিডাঙ্গা পেয়ারাতলায় এক ওঝার কাছে নিয়ে যায়। ওই ওঝার বাড়িতে আজিম মারা যায়।
পরে হালিমাকে চিকিৎসার জন্য যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসক জানিয়েছেন, হালিমাকে এন্টিভেনম দেয়া হয়েছে এবং সে আশঙ্কামুক্ত।
এদিকে মণিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তত্ত্বাবধায়ক ডা. ফাইয়াজ আহমদ ফয়সাল বলেন, আজ জরুরি বিভাগে সাপে কাটা কোন রোগী আসেনি। এন্টিভেনমের সাপ্লাই না থাকলেও একজনকে দেওয়ার মত এন্টিভেনম জরুরি বিভাগে রাখা হয়। স্বজনদের অভিযোগ ভিত্তিহীন।