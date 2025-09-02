যশোরে সাংবাদিক গোলাম মোস্তফা মুন্নার স্ত্রী কবি নুরজাহান আরা নীতির দাফন সম্পূর্ণ

দৈনিক স্পন্দন এর যুগ্ম বার্তা সম্পাদক গোলাম মোস্তফা মুন্নার স্ত্রী কবি নূরজাহান আরা নীতি আজ মঙ্গলবার ভোরে যশোর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। আজ বাদ যোহর যশোরের মনিরামপুর উপজেলার কপালিয়া গ্রামে নামাজে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়।
নিহতের স্বামী গোলাম মোস্তফা মুন্না জানিয়েছেন, দীর্ঘ দিন ধরে তিনি যক্ষা রোগে অসুস্থ ছিলেন এরপর তিনি চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়ে যান। হঠাৎ করে সোমবার দিবাগত রাতে যশোর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মঙ্গলবার ভোরে তিনি মারা যান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক নেতা শহীদ জয়, দৈনিক স্পন্দন পত্রিকা পরিবারের সদস্যরা,দৈনিক গ্রামের কাগজের সাংবাদিক দেওয়ান মোর্শেদ, বিদ্রোহী সাহিত্য পরিষদের যশোর জেলা শাখার সদস্যবৃন্দ গ্রামবাসী আত্মীয়-স্বজন সহ অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী উপস্থিত ছিলেন।