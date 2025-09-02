চৌগাছায় বিএনপি’র ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা ও দোয়া অনুষ্ঠিত

চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধি ঃ “পাতিবিলা ইউনিয়নের মাটি ” বিএনপি’র ঘাঁটি এই স্লোগান সামনে রেখে যশোরের চৌগাছায় পাতিবিলায় বিএনপি’র ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর )বিকাল ৪ টার পাতিবিলা নিয়ামতপুর তাযাবুল দাখিল মাদ্রাসা মাঠ প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। পাতিবিলা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাস্টার আলি আকবর এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যশোর জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ও যশোর চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিজানুর রহমান খান।
ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খাইরুল ইসলামের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি এম এ সালাম, উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি জহরুল ইসলাম, কেন্দ্রীয় কৃষক দলের দপ্তর সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফিক, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও হাকিমপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান মাসুদুল হাসান,
উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি ইউনুচ আলী দফাদার,উপজেলা বিএনপির সহ সভাপতি ও পাতিবিলা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আতাউর রহমান লাল, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক ও এড্যাঃ আলীবুদ্দিন খান, পৌর বিএনপির সভাপতি সেলিম রেজা আউলিয়ার,যশোর জেলা মহিলা দলের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আলেয়া বেগম,উপজেলা যুবদলের আহবায়ক এম মান্নান ও সদস্য সচিব আরিফুল ইসলাম অসিম, কৃষক দলের সভাপতি আজগার আলী, স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মেহেদী হাসান ও সদস্য সচিব আবু বকর,ছাত্রদলের আহবায়ক জসিম উদ্দিন ও সদস্য সচিব ইনামুল হাসান রকি,এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পাতিবিলা ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কবির উদ্দীন বাবলু, ও সিনিয়র সহ সভাপতি নজরুল ইসলাম,
উপজেলা যুবদলের যুগ্ন আহবায়ক মনিরুজ্জামান ও রানা ইসলাম,উপজেলা কৃষকদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুল ইসলাম,পৌর যুবদলের আহবায়ক সালাউদ্দিন ও সদস্য সচিব মঈন উদ্দিন মঈন, স্বরুপদাহ ইউনিয়ন সভাপতি জহরুল ইসলাম বাবু, যশোর জেলা ছাত্রদলের যগ্ন সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান শয়ন,পৌর ছাত্র দলের আহবায়ক মিকাইল হোসেন, যশোর জেলা জিয়া পরিষদের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক টিপু সুলতান ,ইউনিয়ন মহিলা বিএনপি সহ ইউনিয়ন বিএনপি, যবদল,কৃষকদল,স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছত্রদলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
একই সময় বিকাল ৪ টায় পৌর বিএনপির উদ্যোগে বিএনপির ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে র্যালী টি ভাস্কাজের মোড় হতে বাজারের প্রধান প্রদান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপি সভাপতি সেলিম রেজা আওয়ালীয়ার, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালিম চঞ্চল, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আতিয়ার রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইূুর রহমান ও প্রভাষক হাফিজুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক সাহেব আলী, পৌর বিএনপি সহ অঙ্গসংগঠন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।