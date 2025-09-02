যশোরে শিক্ষার্থীদের চোখ পরীক্ষা ও বিনামূল্যে চশমা প্রদান কার্যক্রম উদ্বোধন

দেশের পাঁচ জেলায় দুই লক্ষাধিক শিক্ষার্থীর চোখ পরীক্ষা করে বিনামূল্যে চশমা ও চক্ষু সেবা প্রদানের কার্যক্রমের উদ্বোধন হয়েছে যশোরে। মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকালে ঝিকরগাছার নাভারণ আকিজ কলেজিয়েট স্কুলে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টারের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. মুহাম্মদ আব্দুস সবুর।
সি টু লার্ন প্রোগ্রামের আওতায় আদ্-দ্বীন ওয়েলফেয়ার সেন্টার ও ভিশন স্প্রিং-এর যৌথ উদ্যোগে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. মাসুদ রানা ও জেলা শিক্ষা অফিসার মো. মাহফুজুল হোসেন।
বক্তারা বলেন, চোখের সুরক্ষা অত্যন্ত জরুরি। দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হলে নিয়মিত পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চশমা ব্যবহার করতে হবে। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন ভিশন স্প্রিং-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মিশা মাহজাবীন, আকিজ কলেজিয়েট স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মো. কামরুজ্জামান ও সিভিসি’র নির্বাহী পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম।
এদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চোখ পরীক্ষা করায় এবং প্রয়োজনীয় চশমা পাওয়ার জন্য বাছাই হয়। শিক্ষার্থীরা সহজে স্কুলে পরীক্ষা ও বিনামূল্যে চশমা পাওয়ায় আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।