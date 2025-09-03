কুয়াদায় সীমানা নির্ধারণ নিয়ে দন্দ্বে আদালতে ষড়যন্ত্রমুলক মামলা, মৃত ব্যক্তির নাম জড়ানোয় আলোচনার ঝড়

স্টাফ রিপোর্টার:মণিরামপুরের কুয়াদায় সীমানা নির্ধারণ নিয়ে দু’পক্ষের দন্দ্বে বিজ্ঞ আমলী আদালতে একটি ষড়যন্ত্রমুলক মামলা দায়ের হয়েছে। মামলায় মৃত ব্যক্তির নাম জড়ানোয় আলোচনার ঝড় উঠেছে সচেতন মহলে।
স্বরেজমিন ও প্রাপ্ত তথ্যে প্রকাশ, মণিরামপুরের কুয়াদা বাজার সংলগ্ন জামজামি মৌজায় বর্তমান কৃষিব্যাংকের পাশের জমির মালিক একই উপজেলার ব্রাম্মনডাঙ্গা গ্রামের মৃত: ইমান আলীর ছেলে গোলাম রসুলের সাথে পার্শ্ববর্তী জমির মালিকদের সীমানা নির্ধারণ নিয়ে দির্ঘদিন ধরে দন্দ্ব চলে আসছে। এর এক পর্যায়ে গত ২৮ আগষ্ট গোলাম রসুল বাদি হয়ে উক্ত জমির পাশের বাড়ির মালিক সাংবাদিক গাজী সাঈদ সহ ৮জনকে আসামী করে বিজ্ঞ সহকারি জজ আদালতে একটি ষড়যন্ত্রমুলক মিথ্যা মামলা দায়ের করেন।
যার নং-২৯০/২৫। বাকি আসামীরা হল, ভোজগাতী গ্রামের মৃত: আলী বক্স গাজীর ছেলে রেজাউল ইসলাম, মৃত: দেলোয়ার হোসেনের ছেলে তানবীর ইসলাম শাওন, মেয়ে শশী, স্ত্রী: মৃত: শিউলী খাতুন, মৃত: বাবর আলী মোল্যার ছেলে মনিরুজ্জামান বাবলু, নিজাম উদ্দীনের ছেলে নওশের আলী, সিরাজ সিঙ্গা গ্রামের ওমর আলী গাজীর ছেলে সিরাজুল ইসলাম।
মামলায় বলা হয়েছে, আসামীগণ তার দখলে থাকা ৪টি টিনের দোকান ঘর জোরপূর্বক দখলের চেষ্টা করছে এবং ভাড়াটিয়ারা যে ওল,কচু লাগিয়ে ফসল উৎপাদন করে তা কেটে নষ্ট করে ব্যপক আর্থীক ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। যা, সম্পুর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। প্রকৃত ঘটনা হল, ২০জানুয়ারি ১৯৯৬ ইং সাল থেকে ৮২নং জামজামি মৌজায় ৫৬৩ নং খতিয়ানে ৩৬০ নং দাগে ৯শতক জমির উপর নির্মিত বাড়িতে গাজী সাঈদ পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করতে থাকে। যেহেতেু একই শরিকের জমি সেহেতু ওই সময়ে সামনের জমির মালিক গোলাম রসুল চলাচলের রাস্তা দেয়ায় দির্ঘদিন সামনের বিল্ডিংয়ের গা ঘেঁসে মাটি তুলে উঁচু করে চলাচলের রাস্তা হিসাবে ব্যবহার করতে থাকে গাজী সাঈদ পরিবার। কথা থাকে পেছন থেকে জমি দিতে হবে। এক পর্যায়ে বেশ কয়েক বছর আগে কয়েকজন কুচক্রী মহলের যোগ সাজসে দোকান করার সুবাদে নীল নকশা অনুযায়ী বাঁশ দিয়ে পরিকল্পিতভাবে বাড়ি চলাচলের একমাত্র রাস্তাটি বন্ধ করে দেয়া হয়।
উপায়ন্ত না পেয়ে অন্য পাশের জমি মালিকদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে তাদেও ফাঁকা জমি দিয়ে চলাচল শুরু হয়। গত কয়েক বছর আগে যৌথ মার্কেট করে তারাও ওই পথটি বন্ধ করে দেয়। তারপর থেকে বাড়ির পেছন পাশ দিয়ে অন্য জমি মালিকদেও বারি উপর দিয়ে অতি কষ্টে চলাচল করছে ভুক্তভোগী পরিবারটি। বারবার নিজে এবং বিভিন্ন লোক মারফত গোলাম রসুলের নিকট রাস্তার জন্য জমি বিনিময়, বা পরিমানে বেশি জমি দিব, অথবা ন্যায্যে মুল্য দিব মর্মে দাবি কওে আসলেও আজঅব্দি কোন ফল হয়নি। একপর্যায়ে গত ০২মার্চ২৫ ইং তারিখে সাংবাদিক গাজী সাঈদ পরিবার পরিজন নিয়ে দির্ঘদিনের স্মৃতিবিজড়িত ওই বাড়িতে পরিবার পরিজন নিয়ে আজীবন বসবাসের জন্য বৈধ একটি রাস্তার দাবিতে যশোর জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিত আবেদন করেন ও তার অনুলিপি মণিরামপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন দফতরে প্রেরণ করেন।
বাড়ির সীমানা ঠিক করার জন্য আমিন আনা হবে মর্মে গোলাম রসুলের নিকট খবর পৌঁছালে বাড়ির চারিপাশে লতাপাতা, কচুগাছ সহ বিভিন্ন আগাছায় ছেঁয়ে যাওয়ায় সেগুলি পরিষ্কার পরিছন্ন করার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ষড়যন্ত্রমুলক ভাবে ভিত্তিহীন মিথ্যা মামলাটি দায়ের করেছেন সুচতুর গোলাম রসুল। ঘটনার সুষ্ট তদন্ত সাপেক্ষে আইন বিভাগের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট মানবিক বিচার বিশ্লেষণ করে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাসের স্বার্থে একমাত্র চলাচলের রাস্তাটি বৈধভাবে ব্যবহারের অনুমতির দাবি জানিয়েছে ভুক্তভোগী পরিবারটি সহ এলাকার সচেতন মহল।