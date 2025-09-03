কেশবপুরে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিএনপির ৪৭ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

জাহিদ আবেদীন বাবু, কেশবপুর : যশোরের কেশবপুর উপজেলায় বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে। বুধবার বিকালে উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত র্যালিটি বিএনপির দলীয় কার্যালয় থেকে বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক ঘুরে একই স্থানে শেষ হয়। র্যালি শেষে কেশবপুর দলীয় কার্যালয়ের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও কেশবপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলহাজ্ব আবুল হোসেন আজাদ।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, কেশবপুর পৌর বিএনপির সভাপতি আলহাজ্ব আব্দুস সামাদ বিশ্বাস, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সহকারী অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক, সিনিয়র সহ-সভাপতি রেহেনা আজাদ,
চেয়ারম্যান অধ্যাপক আলাউদ্দিন, পৌর বিএনপির সহ-সভাপতি কুতুব উদ্দিন বিশ্বাস, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর কবির বিশ্বাস, হুমায়ুন কবীর সুমন, ছাত্রদল নেতা অহিদুর রহমান অন্তু প্রমুখ। এ র্যালিতে উপজেলা, পৌর, ১১টি ইউনিয়ান, পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ড বিএনপি ও তার অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের হাজার হাজার নেতাকর্মী অংশ গ্রহণ করে।