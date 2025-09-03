চৌগাছায় নাগরিক ঐক্যের নবগঠিত কমিটির সংবাদ সম্মেলন

⌚ প্রকাশিত

শ্যামল দত্ত চৌগাছা( যশোর) প্রতিনিধি ঃ যশোরের চৌগাছায় নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়েছে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ৪ টার প্রেসক্লাব চৌগাছায় আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কমিটির ঘোষণা দেন জেলা নেতৃবৃন্দ।

নতুন কমিটিতে জাহিদ হাসানকে আহ্বায়ক এবং বি এম আরিফ হোসেনকে সদস্য সচিব করা হয়েছে। সংবাদ সম্মেলনে জেলা নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক ফেরদৌস পরশ, সদস্য সচিব মাসুম বিল্লাহ, সদস্য সবুজ হোসেন, শাকিব হোসেন, বাঘারপাড়া উপজেলা আহ্বায়ক শামিম পারভেজসহ নবগঠিত কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় জেলা নেতৃবৃন্দ ১৫ সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটি ঘোষণা করেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন—শ্যামল কুমার দত্ত, জাহাঙ্গীর আলম, আব্দুর রহমান, নূরুল ইসলাম, সুমির হুসাইন, রাজন হোসেন, আবির হোসেন, সাজ্জাদ হোসেন রনি, দেলোয়ার হোসেন দুলাল, ইমামুল ইসলাম, রুহুল আমিন, দীপা সরকার ও প্রশান্ত কুমার রায়।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বলেন, নবগঠিত কমিটিতে মাদক সংশ্লিষ্ট, সন্ত্রাসী চরিত্রের কেউ কিংবা বিগত ‘ফ্যাসিস্ট’ সরকারের সহযোগী কেউ জায়গা পায়নি। ভবিষ্যতে কারও বিরুদ্ধে এমন প্রমাণ পাওয়া গেলে দ্রুত সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

