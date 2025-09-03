যশোরে আইনজীবীর বিরুদ্ধে সাংবাদিককে হত্যার হুমকির অভিযোগ

যশোরে পাওনা টাকা চাওয়ায় এক সাংবাদিককে হত্যার হুমকির অভিযোগ উঠেছে জেলা আইনজীবী সমিতির এক সদস্যর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় যশোর সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ইমরান হাসান টুটুল জেলা আইনজীবী সমিতির কাছে জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য ও বঙ্গবন্ধু আওয়ামী আইনজীবী পরিষদের নেতা সৈয়দ কবীর হোসেন জনির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন ।
বিষয়টি আমলে নিয়ে যশোর জেলা আইনজীবী সমিতি গত ২৯ আগস্ট সৈয়দ কবির হোসেন জনিকে শোকজ করেছে। একই সাথে দুই সদস্য বিশিষ্ট কমিটিও গঠন করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন যশোর জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এম.এ গফুর।
সাংবাদিক ইমরান হাসান টুটুলের অভিযোগ, জনির সাথে তার একসময় সুসম্পর্ক ছিলো। শহরের বারান্দীপাড়ায় তার মা ও স্ত্রীর নামে দুই শতক জমি বিক্রির কথা বললে জনি তা কিনতে চান। এক পর্যায় ৩৫ লাখ টাকা ধার্য করে ১০ লাখ টাকা অগ্রিম নেন টুটুল। কথা ছিলো জমি রেজিস্ট্রি করার পর বাকি টাকা পরিশোধ করার কথা ছিলো। এক পর্যায় ২০২২ সালের ১৪ ডিসেম্বর ওই জমি টুটুল জনির নামে লিখে দেন।
এরপর বাকী টাকা দিতে নানা ধরনের তালবাহানা শুরু করে জনি। এক পর্যায় ২০২৩ সালের ২ ডিসেম্বর পর্যন্ত আরও ১৭ লাখ টাকা জনি টুটুলকে দেন। কিন্তু বাকি আট লাখ টাকা না দিয়ে ঘুরাতে থাকে। এক পর্যায় তিন মাসের মধ্যে ওই টাকা দেয়ার অঙ্গিকার করেন জনি। যা আজও অব্দি দেননি তিনি।
টুটুল টাকা চাইলে জনি বলেন, ওই টাকা দেবনা পারলে আদায় করে নাও। এছাড়া বলেন, জীবনের মায়া থাকলে টাকার আশা ছেড়ে দাও। এছাড়াও প্রকাশ্যে হত্যার হুমকি দেন জনি । বাধ্য হয়ে গত ১০ এপ্রিল যশোর জেলা আইনজীবী সমিতি বরাবর জনির বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দেন সাংবাদিক টুটুল। ২৯ আগস্ট নির্বাহী কমিটির সভায় সর্বসন্মতিক্রমে পাওনা টাকা সংক্রান্ত অভিযোগে যশোর জেলা আইনজীবী সমিতিতে দুই সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।
এ বিষয়ে যশোর জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক এম.এ গফুর বলেন, বিষয়টি নিয়ে যশোর জেলা আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি দেবাশীষ দাসকে আহ্বায়ক এবং সিনিয়র আইনজীবী আর এম মঈনুল হক খান ময়নাকে সদস্য করে দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামি ১০ কার্যদিবসের মধ্যে কমিটিকে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেয়ে পরবর্তি সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।
এ বিষয়ে যশোর জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য সৈয়দ কবীর হোসেন জনি অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন। টুটুলের সব টাকায় পরিশোধ। এছাড়া এ বিষয়ে কোনো প্রমাণও দেখাতে পারবেন না তিনি। মুলত তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন বলে মন্তব্য করেন।