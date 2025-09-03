যশোরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে মাদক ব্যবসায়ী আটক

ওয়ান নিউজ বিডি
প্রকাশিত

যশোরে যৌথ বাহিনীর অভিযানে এক মাদক ব্যবসায়ী আটক হয়েছে। রাত আনুমানিক ৮টার দিকে যশোর শহরের রেললাইন এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটককৃতের নাম মোঃ শাহিন (২৫)। তিনি যশোর কোতোয়ালী থানার চাচড়া রাইপাড়া তুলুতলা মোড় এলাকার বাসিন্দা কিসলু কাজীর ছেলে।

অভিযান চালিয়ে যৌথ বাহিনী শাহিনের কাছ থেকে ২৪ পুরিয়া মাদক উদ্ধার করে। এ সময় তার ব্যবহৃত একটি অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন ও একটি বাটন মোবাইল জব্দ করা হয়। আটক শাহিনের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে দেখা যায়, তিনি মাদক ব্যবসার পাশাপাশি অনলাইন জুয়া কার্যক্রমের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন।

পরে আটক আসামি ও উদ্ধারকৃত মালামাল রাত আনুমানিক ৯টার দিকে যশোর সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়।

