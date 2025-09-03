যশোরে সিভিল সার্জনকে জেলা মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পরিষদের অভিনন্দন

যশোর জেলা মেডিকেল টেকনোলজিস্ট পরিষদের সভাপতি শরিফুল ইসলাম বাবলু ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মোঃ আশিকুজ্জামান আশিকের নেতৃত্বে যশোর জেলার মাননীয় সিভিল সার্জন ডা. মোঃ মাসুদ রানাকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়েছে।
বুধবার সকাল ১০ টায় সিভিল সার্জনের কার্যালয়ে এ সৌজন্য সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের বিভিন্ন সমস্যা ও করণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সিভিল সার্জন ডা. মাসুদ রানা তাদের উত্থাপিত সমস্যা অতি দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন এবং ভবিষ্যতে মেডিকেল টেকনোলজিস্টদের সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন— কে এম হোসেন মেহেদী, জুলফিকার আলী সুমন, বিপ্লব খা, গোবিন্দ চন্দ্র খা, আলমগীর হোসেন, মোঃ মফিজুর রহমান, আজানুর বিশ্বাস, হুমায়ুন কবির, শামীম হোসেন, হারুন অর রশিদ, প্রণয়, ফারুক হোসেন, মোঃ রায়হান, আব্দুল্লাহ, ইয়ামিন, আকিব হোসেন, নাহিদ ইসলাম, সাজেদুর রহমান, আল জুবায়ের (তিতাস), মেহেদী হাসান, আব্দুল আলিম, ধীমান আল হামি, আশিক, মশিয়ার রহমান, মোহন কুমার বিশ্বাস, আব্দুল গনি, ইমন হোসেন, ফয়সাল হোসেন প্রমুখসহ বিভিন্ন উপজেলার মেডিকেল টেকনোলজিস্টরা।