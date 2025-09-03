যশোরে গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষোভ মিছিল

ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল হক নূরের ওপর হামলার প্রতিবাদে যশোরে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (তারিখ) দুপুরে গণঅধিকার পরিষদ যশোর সদর উপজেলা শাখার উদ্যোগে জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়।
মিছিলে বক্তারা হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্ত, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ এবং জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে পৌঁছালে প্রশাসন বাধা দেয়। পরে ফেরি দড়াটানা ভৈরব চত্বরে গিয়ে বিক্ষোভকারীরা স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কুশপুত্তলিকা দাহ করে।
বিক্ষোভ মিছিলে উপস্থিত ছিলেন গণঅধিকার পরিষদের খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আশিক ইকবাল, জেলা সভাপতি এএম আশিকুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক শাওন হোসেন, অর্থ সম্পাদক রাশেদুর রহমান নউটন, প্রচার সম্পাদক এহসানুল করিম হিমেল, আইন সম্পাদক জুলফিকার আলী, সদর উপজেলা সহ-সভাপতি ইসলাম হোসেন।
এছাড়া শ্রমিক অধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জেএম রাজু, জেলা সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির মুরাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক তারেক হোসেন, ছাত্র অধিকার পরিষদের মনিরামপুর উপজেলা সভাপতি ইমদাদুল গাজী, ১০ নং চাঁচড়া ইউনিয়নের যুগ্ম সদস্য সচিব মো. ইয়া হাকিম লওনি, কাউসার আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অংশ নেন।