ঝিনাইদহে তালাবদ্ধ ঘর থেকে ব্যবসায়ীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার, দেওয়ালে লেখা ছিলো হত্যার কারণ

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি-ঝিনাইদহে তালাবদ্ধ ঘর থেকে তোয়াজ উদ্দিন শেখ (৫৩) নামের এক ব্যবসায়ীর অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। দেওয়ালে লেখা ছিলো হত্যার কারণ।
বুধবার রাতে সদর উপজেলার বিষয়খালীর কেশবপুর গ্রাম থেকে তোয়াজ উদ্দিন শেখ নামের ওই ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করা হয়। সে ঐ গ্রামের মৃত হারেজ আলী শেখের ছেলে। বৃহস্পতিবার (০৪ সেপ্টেম্বর) সকালে ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, বিকালে তোয়াজ উদ্দিনের ঘর থেকে দুর্গন্ধ বের হলে স্থানীয়রা তার স্বজনদের খবর দেয়। পরে স্বজনরা জানালা দিয়ে তার মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে ঘরের তালা ভেঙে হাত পা বাধা মরদেহ উদ্ধার করে। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। নিহত তোয়াজ উদ্দিন শেখ গত সপ্তাহে ঢাকা থেকে নিজ গ্রামের বাড়িতে আসেন। স্ত্রী সন্তান না থাকায় সে বাড়িতে একাই বসবাস করতো। গত সোমবার গ্রামের অনেকের সঙ্গে তার দেখা হয়। এরপর থেকে কেউ আর তাকে জনসম্মুখে দেখতে পায়নি।
মহানবী সম্পর্কে খারাপ কথা বলার কারণে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে দেওয়াল লিখন থাকলেও পুলিশ এ নিয়ে কোন মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।
ঝিনাইদহ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য রাতেই উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতাল মর্গ পাঠানো হয়। এছাড়াও জেলা পুলিশ সুপার মঞ্জুর মোর্শেদ রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছিল। বৃহস্পতিবার সকালে ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে এটা একটি হত্যাকন্ড। তারপরও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুই বলতে পারবোনা।