নুরের নাক বাঁকা হয়ে গেছে, মুখে খেতে পারছেন না: রাশেদ খান

হামলায় আহত গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর সুস্থ নন। তাকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে চিকিৎসা করানোর দাবি জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খান।
বৃহস্পতিবার (০৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বাগান গেটে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি জানান।
রাশেদ খান বলেন, নুরুল হক নুরকে সুস্থ বললেও তিনি সুস্থ নন। তার নাক বাঁকা হয়ে গেছে, মুখে খেতে পারছেন না। একা একা উঠে দাঁড়াতে পারছে না, মাথা ঘুরছে। ওয়াশরুমে ধরে নিয়ে যেতে হয়।
তিনি বলেন, পরিবেশ উপদেষ্টার সঙ্গে কথা হয়েছে। স্বাস্থ্য উপদেষ্টা দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কাজ শুরু করেছেন। শিগগিরই নুরুল হক নুরকে দেশের বাইরে চিকিৎসার জন্য পাঠানো হবে।
তিনি আরও বলেন, আশা করছি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাকে দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে। আজ আমি নুরুল হক নুরকে দেখেছি, তার যা অবস্থা! পরিকল্পিতভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে এ হামলা চালানো হয়।
রাশেদ বলেন, আমরা সরকারকে জানিয়েছি এই হামলার বিচার হতে হবে। আমরা গতকালও বিক্ষোভ সমাবেশের মাধ্যমে সরকারকে বলেছি, জাতীয় পার্টি ফ্যাসিবাদের দোসর। তাদের রাজনীতিকে আবারও পুনর্বাসিত করার পরিকল্পনা ছিল। সেই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে নুরুল হক নুরসহ আমরা কথা বলেছি, মুখোশ উন্মোচন করেছি। তাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ায় নুরুল হক নুরসহ আমাদের শতাধিক নেতাকর্মীর ওপর আক্রমণ করে।
তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানাই, রাষ্ট্রপতিকে ধন্যবাদ জানাই, সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে ধন্যবাদ জানাই। উপদেষ্টাসহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা নুরুল হক নুরকে হাসপাতালে দেখতে এসেছেন ও সরাসরি খোঁজ খবর নিয়েছেন, তাদের আমাদের দলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই।
তিনি বলেন, আওয়ামি লীগের সাংগঠনিক কার্যক্রম যেমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনি জাতীয় পার্টিসহ ১৪দল সহ যারা ফ্যাসিবাদের দোষর তাদের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে।
রাশেদ বলেন, হাসপাতালে নুরের ছয়দিন অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত হামলায় যারা জড়িত, ফুটেজ থাকা সত্ত্বেও চিহ্নিত সাপেক্ষে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এটি এই সরকারের জন্য অত্যন্ত লজ্জার।
গণ অধিকার পরিষদের এই নেতা বলেন, আমরা মনে করি, স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার নির্দেশনা ছাড়া এ ধরনের হামলার সুযোগ নেই। এ কারণে গণ অধিকার পরিষদ মনে করে এই স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রত্যাহার করতে হবে।
তিনি বলেন, নুরুল হক নুর এখনো পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। তিনি সমস্যা যে সংকট নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, সেই সমস্যা সেই সংকট এখনো কাটেনি। তার নাক দিয়ে এখনো ব্লিডিং হচ্ছে, তার কাশির সাথে ব্লিডিং হচ্ছে।
তিনি বলেন, নুরের মস্তিষ্ক ঠিকমতো কাজ করছে না। তার ব্রেনে আঘাত করা হয়েছে। তার সেনসিটিভ জায়গায় আঘাত করা হয়েছে। কেন বলা হলো নুরুল হক নুর সুস্থ। আমার মনে হয় নুরকে সুস্থ দেখানোর একটা পরিকল্পনা চলছে। এসব পরিকল্পনা করে কাজ হবে না।
শুক্রবার বিকেল ৩টায় শাহবাগে জাতীয় জাদুঘরের সামনে ফ্যাসিবাদবিরোধী শক্তির সংহতি সমাবেশ হবে বলে জানান তিনি।