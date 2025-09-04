যশোরে সাড়ে ৩৪ লাখ টাকার স্বর্ণের বারসহ যুবক আটক

যশোরে দুটি স্বর্ণের বারসহ বাদশা শেখ (২৫) নামে একজনকে আটক করেছে বিজিবি। যার মূল্য ৩৪ লাখ ৫৪ হাজার ৪৫২ টাকা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে সদর উপজেলার রাজারহাট এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।
আটক বাদশা শেখ রাজবাড়ীর বালিয়াকান্দি উপজেলার পোদমদী গ্রামের সোহেল শেখের ছেলে।
যশোর ৪৯ বিজিবির অধিনায়ক লেঃ কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির একটি টিম যশোর সদর উপজেলার রাজারহাট বাস স্ট্যান্ড এলাকায় অবস্থান নেয়। এসময় সাতক্ষীরাগামী একটি বাস থেকে বাদশা শেখকে আটক করা হয়। পরে তার প্যান্টের পকেটে বিশেষভাবে লুকানো ২টি স্বর্ণের বার উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের ওজন ২২৫ দশমিক ৩১ গ্রাম। যার বাজার মূল্য ৩৪ লাখ ৫৪ হাজার ৪৫২ টাকা।
তিনি আরো বলেন, আটককৃত আসামি প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে সে ঢাকা থেকে সাতক্ষীরা হয়ে ভারতে পাচার করার উদ্দেশ্যে স্বর্ণগুলো নিয়ে যাচ্ছিল। ঢাকার ধোলাইপাড় এলাকার চোরাকারবারীদের কাছ থেকে স্বর্ণের বারগুলো সংগ্রহ করে। মামলা দিয়ে তাকে যশোর কোতোয়ালী মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।