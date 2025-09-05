বিনম্র শ্রদ্ধায় শার্শায় বীর শ্রেষ্ট নুর মোহাম্মাদ শেখ এর ৫৪ তম শাহাদত বার্ষিকী পালিত

আনিছুর রহমান, বেনাপোল: যথাযথ মর্যদায় বিনম্র শ্রদ্ধায় মহান মুক্তিযুদ্ধের বীরশ্রেষ্ট শহীদ ল্যান্স নায়েক নুর মোহাম্মদ শেখ এর ৫৪ তম শাহাদত বার্ষিকী পালিত হয়েছে। শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫) সকাল ১০টায় যশোর ব্যাটালিয়ন (৪৯ বিজিবি)-এর ব্যবস্থাপনায় কাশিপুর বিওপি সংলগ্ন বীরশ্রেষ্ঠের সমাধিস্থলে গার্ড অব অনার, পুষ্পস্তবক অর্পণ, ফাতেহা পাঠ, বিশেষ মোনাজাত এবং তবারক বিতরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৪৯ বিজিবি’র উপ-অধিনায়ক মেজর নূর উদ্দিন আহমাদ, সহকারী পরিচালক সোহেল আল মুজাহিদ, বীরশ্রেষ্ঠের পরিবারের সদস্যগণ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও গণমাধ্যমকর্মীরা।
এ সময় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানকে স্মরণ করতে গিয়ে উপস্থিত সবাই আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন। সমাধিস্থলে বিজিবি’র চৌকস দল গার্ড অব অনার প্রদান করে এবং পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানায়।
এ প্রসঙ্গে যশোর ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল সাইফুল্লাহ্ সিদ্দিকী, এসপিপি, পিএসসি জানান, “মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ যে অসামান্য বীরত্ব ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়েছেন, তা চিরকাল জাতির জন্য গর্বের বিষয়। প্রতিবছরের মতো এবারও তাঁর শাহাদতবার্ষিকী শ্রদ্ধাভরে পালন করা হয়েছে।”
তিনি আরও বলেন, “তাঁর আত্মত্যাগ নতুন প্রজন্মকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবে। বিজিবি সব সময়ই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ও কৃতজ্ঞ।”
উল্লখ্য: ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া নূর মোহাম্মদ শেখ জীবন উৎসর্গ করেন শত্রুবাহিনীর মোকাবিলায়। তাঁর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে সর্বোচ্চ সামরিক খেতাব “বীরশ্রেষ্ঠ” প্রদান করা হয়।