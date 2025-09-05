ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে বেনাপোল পেট্রাপোল আমদানি রফতানি বন্ধ

বেনাপোল প্রতিনিধি:পবিত্র ঈদে-মিলাদুন্নবী উপলক্ষে বেনাপোল -পেট্রাপোল স্থল বন্দর বন্ধ থাকবে। ৬/০৯/২৫ তারিখে পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী ।এ উপলক্ষে আমদানি রফতানি বানিজ্য বন্ধ থাকবে বলে সরকারী ছুটি ঘোষনা করা হয়েছে। তবে ভারত বাংলাদেশ দুই দেশের পাসপোর্ট যাত্রী চলাচল স্বাভাবিক থাকবে বলে নিশ্চিত করেছেন বেনাপোল ইমিগ্রেশন ওসি ইলিয়াছ হোসাইন মুস্নি।
বেনাপোল সিএন্ড এফ স্টাফ এ্যাসোসিয়েশন এর সাধারন সম্পাদক সাজেদুর রহমান বলেন, ৬/০৯/২৫ তারিখ পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী। এদিন বাংলাদেশে সরকারী ছুটি থাকায় সকল প্রকার আমদানি রফতানি বানিজ্য বন্ধ থাকবে।