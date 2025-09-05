সাবেক ছাত্রদল নেতা সনির উদ্যোগে দলীয় নেতাকর্মী ও বন্ধুমহলের মিলন মেলা

যশোর জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য গোলাম হাসান সনির উদ্যোগে দলীয় নেতাকর্মী ও বন্ধুমহল নিয়ে মিলনমেলার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার বিকালে ৫ টায় শহরের মুসলিম একাডেমি যশোর মাঠে এ আয়োজন করা হয়। এরপর শহরে ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে দলের নানা কর্মকান্ড তুলে ধরে স্লোগান দেয় নেতাকর্মীরা।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, যশোর জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য গোলাম হাসান সনি, দলীয় নেতা নাহিদ ইসলাম রাব্বি, মাসুদুজ্জামান মাসুদ, ইয়ামিন হোসেন, ফিরোজ আহমেদ সজিব, শফিকুল ইসলাম শফি, জাকির হোসেন, জিকো, দিশা প্রমুখ।