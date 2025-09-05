‘জামায়াত আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছে’

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী যশোর জেলার নেতৃবৃন্দ বলেছেন, জামায়াত কোন পার্থিব স্বার্থ হাসিলের জন্য নয়, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করছে। এই আন্দোলন বাস্তবায়নের জন্য জামায়াত কর্মীদের মাল ও জান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আল্লাহর রাস্তায় নিয়োজিত করতে হবে। শুক্রবার সকালে যশোর শহরের সার্কিট হাউজ পাড়ায় একটি হলরুমে আয়োজিত দায়িত্বশীল সমাবেশে নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন।

‘মানবতার সেবা ও দেশ পরিচালনার যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা’আলার সন্তুষ্টি অর্জন’ শ্লোগানে সংগঠনের পেশাজীবী থানা সেক্রেটারি আবু ফয়সাল সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। অফিস সেক্রেটারি গাওসুল আজমের পরিচালনায় অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি মোঃ বেলাল হোসাইন, মোঃ গোলাম কুদ্দুস, তারবিয়াত সেক্রেটারি আহসানুল কবির।

এছাড়াও নেতৃবৃন্দ জাতীয় নির্বাচনমুখি সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করেন। সমাবেশে পেশাজীবী থানার বিভিন্ন ইউনিটের বিভিন্ন পর্যায়ের দু’শতাধিক দায়িত্বশীল উপস্থিত ছিলেন।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR