যশোরে সাপের কামড়ে গৃহবধূর মৃত্যু

যশোরে সাপের দংশনে মোছাঃ তামান্না (২০) নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। শুক্রবার ভোররাতে যশোর সদর উপজেলার ডাঙ্গাবয়রা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, মৃত তামান্না স্বামী জুয়েল রানার সঙ্গে ডাঙ্গাবয়রা গ্রামের নিজ বাড়িতে বসবাস করতেন। শুক্রবার ভোররাতে নিজ শয়নকক্ষের মেঝেতে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় বিষাক্ত সাপে তার বাম হাতের তর্জনী আঙুলে দংশন করে।
পরে শরীরে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হলে পরিবারের সদস্যরা প্রথমে স্থানীয় এক ওঝার কাছে নিয়ে যায়। তবে অবস্থার অবনতি ঘটলে তাকে যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে আনা হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক সকাল ৯টার দিকে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।