যশোরে হার্ট ফাউন্ডেশন ও নার্সিং কলেজ নির্মাণে অনুমোদন

যশোর-বেনাপোল সড়কের যশোর সদর উপজেলার মালঞ্চীতে খুলনা বিভাগীয় সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল, যশোর হার্ট ফাউন্ডেশন ও একটি নার্সিং কলেজ নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। যশোর শহর থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এ এলাকায় প্রতিষ্ঠানগুলো নির্মিত হলে খুলনা বিভাগের সাধারণ মানুষ বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবার সুফল পাবেন বলে মনে করা হচ্ছে।
গত ১২ আগস্ট ২০২৫ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন ও সংযোগ শাখার সিনিয়র সহকারী সচিব মু. মাহমুদ উল্লাহ মারুফ স্বাক্ষরিত স্মারক (নং: ০৪.০০.০০০০.০০০.৫১২.১৮.০০০৮.২২.২৭২) এর মাধ্যমে এ অনুমোদনের বিষয়টি জানানো হয়।
জানা গেছে, যশোর জেলা প্রশাসক মো. আজাহারুল ইসলামের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের স্মারক (নং: ০৫.৪৪.৪১০০.০০৫.০৯.০২৯.২৫.১২৬২(০৭), তারিখ: ২৩ জুলাই ২০২৫) অনুযায়ী প্রস্তাবটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হয়। সম্প্রতি তা অনুমোদন পায়। এ লক্ষ্যে মালঞ্চী মৌজায় প্রায় ৬.৯০ একর খাস জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। ফলে জমি অধিগ্রহণে সরকারের বাড়তি অর্থ ব্যয় হবে না।
একই ক্যাম্পাসে কর্মচারী হাসপাতাল, হার্ট ফাউন্ডেশন ও নার্সিং কলেজ নির্মিত হলে শুধু সরকারি কর্মচারীরাই নয়, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সাধারণ মানুষও বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবার সুযোগ পাবেন। বর্তমানে খুলনা জেলায় সীমিত কিছু বিশেষায়িত চিকিৎসা সুবিধা থাকলেও বিভাগের অন্যান্য জেলায় তা নেই। এ কারণে প্রতিবছর বহু রোগী চিকিৎসার জন্য পাশ্ববর্তী দেশে যেতে বাধ্য হন। এতে যেমন বিড়ম্বনায় পড়তে হয়, তেমনি বৈদেশিক মুদ্রার উপরও চাপ সৃষ্টি হয়।
এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় যশোরে স্বাস্থ্যসেবামূলক এই তিনটি প্রতিষ্ঠান নির্মাণের ফলে খুলনা বিভাগের মানুষ ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন বলে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে তিনটি আলাদা প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে কর্মচারী হাসপাতালের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে, হার্ট ফাউন্ডেশনের প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে এবং নার্সিং কলেজের প্রস্তাব স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে পাঠাতে বলা হয়েছে।