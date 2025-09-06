যশোরে সিআইডি পুলিশের ওপর হামলা: দুইজন গ্রেপ্তার, তুষার এখনো পলাতক

শহিদ জয়, যশোর: যশোরের রাজারহাটে সিআইডি পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় আরও এক আসামিকে আটক করেছে পুলিশ।শুক্রবার রাত আটটার পর বসুন্দিয়ার মোড় থেকে বসুন্দিয়ার জঙ্গলবাধাল গ্রামের ইব্রাহিমকে আটক করে কোতোয়ালি থানা পুলিশ। তিনি স্থানীয় সালাম হোসাইনের ছেলে। বিষয়টি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই কামরুজ্জামান নিশ্চিত করেছেন। তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।
এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে একই মামলায় খুলনার ডুমুরিয়া হাসানপুর গ্রামের আব্দুল খালেক সরদারের ছেলে শাওন সরদারকে আটক করে পুলিশ। তিনি রাজারহাট এলাকায় বসবাস করতেন। হামলার সময় তার পরিহিত পোশাকও উদ্ধার করা হয়েছে।
পুলিশ জানায়,বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজারহাট এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযানে গিয়ে সিআইডি পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। চিহ্নিত মাদককারবারি তুষার সরদারকে ২০ পিস ইয়াবাসহ আটক করলে তার সহযোগীরা সিআইডি সদস্যদের ওপর হামলা চালায় এবং তাকে ছিনিয়ে নেয়। এসময় সিআইডির সদস্য শহিদুলকে রশি দিয়ে হত্যার চেষ্টা করা হয়। এ ঘটনায় কোতোয়ালি থানায় দুটি মামলা হয়েছে।
তদন্ত কর্মকর্তাদের দাবি,ভিডিও ফুটেজ দেখে হামলায় জড়িত শাওন ও ইব্রাহিমকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। তবে এ ঘটনার প্রধান অভিযুক্ত তুষার সরদার এখনও পলাতক রয়েছেন।
এদিকে সিআইডি সূত্র জানায়,মাদক উদ্ধারে গিয়েই তাদের সদস্যদের ওপর হামলা হয়েছে।স্থানীয় আওয়ামী লীগের জনপ্রতিনিধির ছত্রছায়ায় দীর্ঘদিন ধরে তিনি মাদক ব্যবসা ও প্রভাব বিস্তারের কাজে যুক্ত ছিলেন তুষার এমন অভিযোগ রয়েছে। তার বিরুদ্ধে এর আগে দুটি মামলা ছিল।
এ বিষয়ে কোতোয়ালি থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আবুল হাসনাত খান বলেন,“ঘটনার পর একাধিক টিম অভিযান চালিয়েছে। দুজনকে গ্রেপ্তার করা গেলেও প্রধান আসামি তুষারকে ধরতে অভিযান অব্যাহত আছে।” অন্যদিকে সিআইডির পুলিশ সুপার (অ্যাডিশনাল ডিআইজি) সিদ্দিকা বেগম জানান, “পুলিশের পাশাপাশি সিআইডির বিশেষ টিমও ঘটনার তদন্ত ও আসামিদের গ্রেফতার করার জন্য অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।