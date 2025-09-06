যশোরে স্বেচ্ছাসেবক দলের মতবিনিময় সভা: প্রধান অতিথি অনিন্দ্য ইসলাম অমিত

তৃনমুল পর্যায়ে সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষে যশোর সদর উপজেলার ১৩৫ টি ওয়ার্ডের নেতৃবৃন্দের সাথে নিয়ে সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের উদ্যোগে মতবিনিময় সভা।
প্রধান অতিথি বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত। বিশেষ অতিথি সদর উপজেলা বিএনপির সিঃসহসভাপতি আব্দার হোসেন খান, সাধারণ সম্পাদক আনজুরুল হক খোকন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক।
বক্তব্য রাখেন যশোর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক মোস্তফা আমীর ফয়সাল, সদস্য সচিব রাজিদুর রহমান সাগর, সিঃযুগ্মআহবায়ক আলী হায়দার রানা।
সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক শফিকুল ইসলাম। সঞ্চালনা করেন সদর উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব রাজু আহমেদ।