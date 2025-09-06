যশোরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকান্ড : ৩ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

যশোরে একটি মার্কেটের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ শনিবার সকালে শহরের নীলগঞ্জ সাহাপাড়া মোড়ে নবাব মার্কেটের নবাব স্টোরে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিসের ৫টি ইউনিট এতে আগুন নেভায়। এরই মধ্যে ওই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সকল মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সেই সাথে গুদামের মালামাল পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। এতে করে প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৩ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছে মার্কেট ও ব্যবসায়ী হাসিব ইমাম লালু।

ব্যবসায়ী হাসিব ইমাম লালু জানান, সকালে ঘুম থেকে ওঠে দেখেন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে থেকে ধুয়া বের হচ্ছে। সাথে সাথে স্থানীয় লোকজন ডেকে এবং ফায়ার সার্ভিসের খবর দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের ৫টি ইউনিট এতে আগুন নেভাতে সাহায্য করে। কিন্তু ততক্ষনে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সকল মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

তিনি আরো জানান, দোকান এবং গুদামে মুদি ও মনোহরী মালামাল ছিলো। গুদামে ও দোকানে তিন কোটি টাকার বেশি মালামাল ছিলো। তার সব শেষ হয়ে গেছে। এখন কিভাবে ব্যাংক লোন পরিশোধ করবেন তা নিয়ে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR