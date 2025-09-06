চৌগাছায় এক কৃষকের আত্মহত্যা

শ্যামল দত্ত চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধি ঃ যশোরের চৌগাছায় ঘাষপড়া কীটনাশক খেয়ে সুধির মজুনদার(৬০) নামে এক কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। শনিবার (৬ সেন্টম্বার) দুপুর ১ টার এই দুর্ঘটনা ঘটে। আড়পাড়া গ্রমের মৃত বলরাম মজুমদারের ছেলে সুধির মজুমদার।
পারিবারিক সূত্রে জানা যায় পরিবারের কলের কারণে অভিমান করে বাড়ির পাশে মাঠে গিয়ে ঘাষপড়া কীটনাশক পান করেন। আশেপাশে কৃষক টের পেয়ে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১.২০ মিঃ আনলে কর্তব্যরত চিকিৎসক আনার পূর্বে মৃত্যু হয়েছে তিনি বলেন।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন কীটনাশকী একজনের মৃত্যু হয়েছে। তিনি সত্যতা নিশ্চিত করেন। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় থানা একটি অপমৃত্যু মামলা ও লাশটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।