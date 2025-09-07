বেনাপোলে ভারতীয় কাচামাল এর ট্রাক থেকে উদ্ধার হলো এয়ার পিস্তল ও ৯৩ রাউন্ড গুলি

মো: আনিছুর রহমান, বেনাপোল : ভারত থেকে আমদানিকৃত কাচাঁমরিজের ভারতীয় ট্রাক থেকে একটি এয়ার পিস্তল, ৯৩ রাউন্ড গুলি সহ রামদাস (৪০) ও গুরজিত সলুজা (৫৪) নামে দুই জন ভারতীয় ট্রাক ড্রাইভার ও হেলপারকে আটক করেছে। রোববার ( ৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২ টার সময় বাংলাদেশের আমদানিকৃত কার্গো ভেহিকেল ইয়ার্ড থেকে তাদের ভারত থেকে বাংলাদেশের প্রবেশের পর বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ বিজিবি আটক করে। আটককৃত ট্রাক নং সি জি ০৪ পি ইউ ৫২৮৮।
আটককৃত ভারতীয় ট্রাক চালক গুরজিত সলুজা ও রামদাস এর বাড়ি ভারতের মধ্যেপ্রদেশে।
ভারতীয় ট্রাক ড্রাইভার গুরজিত সলুজা বলেন, আমরা আত্নরক্ষার্থে এই এয়ার পিস্তল ব্যবহার করে থাকি। আমাদের দেশে দুর থেকে আসতে অনেক পণ্য ট্রাক ছিনতাই করে জঙ্গলে ছিনতাই যায় দস্যুরা। যার কারনে এগুলো আত্নরক্ষার্থে আমরা ব্যবহার করে থাকি। এটা কোন ভারী অস্ত্র নয়, এদিয়ে তাদের দেশে পাখি শিকার করা হয়। এটা পথে ঘাটে কিনতে পাওয়া যায়। তারা মহারাষ্ট্র থেকে কাচামরিজের এ চালান নিয়ে বাংলাদেশে আজ প্রবেশ করেছে।
বেনাপোল স্থল বন্দরের উপ-পরিচালক মামুন কবির তরফদার বলেন, আমদানিকৃত কাচামরিজের চালানটি বাংলাদেশের সিমু এন্টারপ্রাইজ নামে একটি প্রতিষ্ঠানের। এবং রফতানিকারক প্রতিষ্ঠান ভারতের সেন সিপিং লাইনস।
৪৯ বিজিবি সহকারী পরিচালক সোহেল আল মুজাহিদ বলেন, গোপন সংবাদ এর ভিত্তিতে বেনাপোল স্থল বন্দরের কার্গো ভেহিকেল কার্গো ইয়ার্ড থেকে বেনাপোল আইসিপি ক্যাম্পের ইনচার্জ মিজানুর রহমান এর নেতৃত্বে চালক, হেলপার একটি পিস্তল ও ৯৩ রাউন্ড গুলি সহ ভারতীয় ট্রাক আটক করা হয়। তারা ওই অস্ত্রের কোন বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারে নাই। এদের বেনাপোল পোর্ট থানায় হস্তান্তর করা হবে।