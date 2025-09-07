ঝিনাইদহের মাড়ন্দী বনকুমড়ায় কৃষককে কুপিয়ে জখম

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি-ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ফুলসন্ধি ইউনিয়নের মাড়ন্দী বন কুমড়াপাড়ায় সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে আকিদুল বিশ্বাস (৫০) নামের এক কৃষককে কুপিয়ে জখম করেছে প্রতিপক্ষরা। শনিবার রাতে মসজিদ থেকে এসার নামাজ আদায় করে বাড়ির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে একদল সন্ত্রাসীরা তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখান থেকে ডাক্তার রেফার্ড করলে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। আকিদুল মাড়ন্দী বনকুমড়া গ্রামের মৃত আব্দুল বিশ্বাসের ছেলে।
পুলিশ ও এলাকাবাসী জানায়, মাড়ন্দী বনকুমড়া পাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে রাজ্জাক বিশ্বাস ও ইমরোজ গ্রুপের মাঝে সামাজিক আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। বেশ কিছুদিন আগে ইউনিয়নের টিকারী বাজারে রাজ্জাক গ্রুপের মিঠুকে এলোপাতাটি মারধর করে, একই গ্রুপের আকিদুলকে গতকাল রাতে কুপিয়ে জখম করে ইমরোজ গ্রুপের ইমরোজ, শাহিনুর, সোহান, আলিউল, আলী কদর, ইমামুল, মাসুম, সোহেল, হিরন, শাহিনুরসহ অনেকে।
ইউপি সদস্য হায়দার আলী জানান, গ্রামে রাজ্জাক বিশ্বাস ও ইমরোজ গ্রুপের বিরোধ চলে আসছিল। প্রশাসনের সহযোগিতায় সম্প্রতি বাড়ি ছাড়া আকিদুল বিশ্বাসসহ বেশ কয়েকজন বাড়িতে আসে। তার উপর নির্মমভাবে কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করা হয়। বর্তমানে ইউনিয়নে বিএনপি’র জাহিদ বিশ্বাস ও শাহাবুরের দৃশ্যমান দুটি পক্ষে সামাজিক অবস্থান রয়েছে। জাহিদ বিশ্বাসের সমর্থকের উপর মারুন্দী বনকুমড়াপাড়া একের পর এক হামলা করা হচ্ছে।
ইউনিয়ন যুবদল নেতা শাহাবুর বলেন, ঘটনাটি সকালে শুনেছি। এলাকায় সামাজিক দ্বন্দ নিয়ে এটি হয়েছে। আমি নিজেও এটা আশা করিনা।
ফুরসন্দি ইউনিয়ন বিএনপির আহবায়ক জাহিদ বিশ্বাস জানান, একজন বিএনপি নেতা তার দলের কর্মীদের উপর এমন হামলার ঘটনা কোনভাবেই কাম্য নয়। এ ঘটনার নিন্দা জানায়।
এ ব্যাপারে ঝিনাইদহ সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, ঘটনাটি শোনার পর আমি নিজেই হাসপাতালে গিয়েছিলাম। লিখিত অভিযোগ পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।