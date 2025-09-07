চৌগাছায় পীর বলুহ দেওয়ানের রওজা শরিফ উপলক্ষে ঐতিহ্যবাহী বলুহুর মেলা

শ্যামল দত্ত চৌগাছা (যশোর) প্রতিনিধি ঃ যশোরের চৌগাছায় পীর বলুহ দেওয়ানের মৃত্যুবার্ষিক উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভা এবং ঐতিহ্যবাহী বলুহ দেওয়ানের মেলা ৩:দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে।
মঙ্গলবার (৯সেপ্টেম্বর) পীর বলুহ দেওয়ানের মৃত্যুবার্ষিক রওজা শরিফ উপলক্ষে মিলাত মাহফিল,কোরআন তেলাওয়াত, জিকির,ওয়াজ ও ইছালে ছাওয়াব বিশ্ব অলি কামেল পীর বলুহ দেওয়ানের রওজা শরিফ উদ্দেশ্যে সকল ভক্তবিন্দু
আগমন রওজা শরীফে ভক্তবৃন্দের আশেকানজাকেরান শরিয়াত ও মারেফৎ ধর্মীয় ভক্তরা জিকির পরিবেশন করেন। অত্র পীর বলুদেওয়ান মেলার কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাবলুর রহমান বিশ্বাস বলেন এই কালে ক্রমে যুগ যুগ ধরে পীর বলুহ দেওয়ানের রওজা শরীফ ও মেলা চলছে।
এখানে বিভিন্ন রকমের খেলনা, বিভিন্ন ধরনের মিষ্টির দোকান, কাট ও স্টিলের মানুষের ব্যবহার সামগ্রী ও ফার্ণিচার,উন্নত মানের বহু দামের পালঙ্গ খাট, অটোবির ফার্নিচার দোকান, শিশুদের দোলনা ও নৌকার দোলনা, মাইক্রো ও মোটরসাইকেলের সার্কাস, বিভিন্ন রকমের কসমেটিকের দোকান, চটপটিসহ বিভিন্ন ধরনের পাসফু দোকান , খাবারের হোটেল সহ ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলা থেকে বিভিন্ন রকমারি দোকান। আইন-শৃঙ্খলের মাধ্যমে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হবে।
থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন পীর বলুহ দেওয়ানের রওজা শরীফ ও মেলা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কঠোরভাবে দেখা শুনা করা হবে।