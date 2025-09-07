যশোরে সিআইডির ওপর হামলার ঘটনায় এবার ইব্রাহিম আটক

যশোরের রাজারহাটে সিআইডি পুলিশের ওপর হামলার ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে শাওনের পর এবার বসুন্দিয়ার জঙ্গলবাধাল গ্রামের ইব্রাহিমকে আটক করেছে কোতোয়ালি থানা পুলিশ। তাকেও ভিডিও ফুটেজ দেখে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাত আটটার পর বসুন্দিয়ার মোড় থেকে তাকে আটক করা হয়েছে । ইব্রাহিম জঙ্গলবাধাল গ্রামের সালাম হোসাইনের ছেলে। বিষয়টি মামলার তদন্ত কর্মকর্তা এসআই কামরুজ্জামান নিশ্চিত করেছেন। আগামীকাল শনিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।
এর আগে বৃহস্পতিবার রাতে শাওন নামের আরেক আসামিকে আটক করে কোতোয়ালি থানা পুলিশ। আটক শাওন সরদার খুলনার ডুমুরিয়া হাসানপুর গ্রামের আব্দুল খালেক সরদারের ছেলে। তিনি রাজারহাটের ওই বিরিয়ানির দোকানে থাকতেন। সিআইডি সদস্য শহিদুলকে রশি দিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছিল বলে পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে।
উল্লেখ্য, বুধবার বিকেলে যশোরে সিআইডি পুলিশের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় রাজারহাটের তুষার সরদারসহ অজ্ঞাত আসামিদের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করা হয়। তুষারকে ২০ পিস ইয়াবাসহ আটকের পর তার সহযোগীরা সিআইডি টিমের ওপর হামলা চালিয়ে তাকে ছিনিয়ে নেয়। এ ঘটনায় দুইজন আটক হলেও এখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছেন প্রধান অভিযুক্ত তুষার।