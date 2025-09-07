আ.লীগের জালিমদের বিচার বিএনপির চেয়ে বেশি কোনো দল চায় না: রুমিন ফারহানা

আওয়ামী লীগের অত্যাচারী-জালিমদের বিচার বিএনপি যতটা চায় ততটা আর কোনো দল চায় না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা।
তিনি বলেছেন, কেউ কেউ বলছে সংস্কার ও বিচার ছাড়া নির্বাচন করবে না।
বাংলাদেশে প্রথম সংস্কারের কথা বলেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপি। আওয়ামী লীগের বিচারের কথা বিএনপির মনের কথা। বিএনপির মতো এত নির্যাতন এত জুলুম এত অত্যাচার আর কোন দলের প্রতি হয়েছে? সুতরাং আওয়ামী লীগের অত্যাচারী-জালিমদের বিচার বিএনপি যতটা চায় ততটা আর কোনো দল চায় না।
রোববার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার শরীফপুর খোলাপাড়া বালুর মাঠে উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গ-সংগঠনের আয়োজনে তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রুমিন ফারহানা এ কথা বলেন।
তিনি বলেন, পিআর জিনিসটা কী আপনারা জানেন? কেউ জানে না। কিন্তু কোনো কোনো দল আবদার করছে পিআর ছাড়া নাকি তারা নির্বাচন করবে না। সম্ভবত তারা বুঝতে পেরেছে, ভোটে দাঁড়ালে ১০ আসনও পাবে না, সুতরাং ভোট বানচাল করতে এবং ফেব্রুয়ারিতে যাতে নির্বাচন না হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। আপনারা কি এর সঙ্গে আছেন? আমাদের কর্তব্য আমাদের দায়িত্ব—দলের প্রতি দেশের প্রতি—বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন যেন সুষ্ঠুভাবে হয় সেজন্য আজকে থেকেই আমাদের কাজ করতে হবে।
দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বিএনপি জোর-জবরদস্তির রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। বিএনপি ভোট কারচুপির রাজনীতি কোনোদিন করেনি। বাংলাদেশের মানুষ বিএনপিকে বাক্স ভরে ভরে ভোট এনে দিয়েছে। দলের নেতা-কর্মীদের কার্যকলাপ যেন এমন হয়, ২০২৬ সালের নির্বাচনে ধানের শীষের জয় যেন কেউ রুখতে না পারে।
শরীফপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. রিয়াযুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জেলা উপজেলা ও বিভিন্ন ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।