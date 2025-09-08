ডাকসু নির্বাচনে থাকছে ৩ স্তরের নিরাপত্তা

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) কেন্দ্রীয় কমিটি ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার সকাল থেকে ভোটগ্রহণের দিনসহ পরের দিন বুধবার পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েছে পুলিশ।

টিএসসি মোড়ে তৈরি করা হয়েছে পুলিশ কন্ট্রোল রুম। সোমবার রমনা বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মাসুদ আলম বাংলানিউজকে বলেন, ডাকসু নির্বাচন ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণার কাজ সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে ডাকসু নির্বাচন সম্পন্ন হবে বলে আশা করি।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পর্যাপ্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা তিন স্তরের নিরাপত্তায় কাজ করছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানায়, পুরো এলাকায় টহল ও ভোটকেন্দ্রে সামনে পুলিশের অবস্থান রয়েছে। সুষ্ঠু নির্বাচনে কোনো ব্যাঘাত যেন না ঘটে, সেদিকে সার্বক্ষণিকভাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সর্বোচ্চ সজাগ রয়েছে বলেও জানান এই কর্মকর্তা

ডাকসু নির্বাচন কমিশনের (ডাকসুর প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা) তত্ত্বাবধানে নির্বাচনে নিরাপত্তার বিষয়গুলো নিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কাজ করবে। ভোটাররা যেন সুষ্ঠুভাবে ভোট প্রয়োগ করতে পারেন, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশক্রমে পুলিশ সেসব কাজেও সজাগ থাকবে।

নির্বাচনের দিন বিশৃঙ্খলা করার কেউ চেষ্টা করলেই আইনগতভাবে কঠোর জবাব দেওয়া হবে। পুলিশ সর্বদা প্রস্তুত থাকে, সর্বদা প্রস্তুত রয়েছে।

গত সোমবার ডিএমপি সদরদপ্তরে সার্বিক নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমন্বয় সভায় ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী পুলিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশে বলেন, ডাকসু নির্বাচন ভণ্ডুলের চেষ্টা করলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

