আসন বিন্যাসের প্রতিবাদে ভাঙ্গায় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে ফরিদপুর-৪ থেকে কেটে ফরিদপুর-২ আসনে অন্তর্ভুক্ত করে গেজেট প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। এ সিদ্ধান্তে ক্ষোভে ফুঁসে উঠেছে ভাঙ্গা উপজেলার ১২টি ইউনিয়নের মানুষ।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টা থেকে কয়েক হাজার মানুষ ভাঙ্গার পুকুরিয়া, মাধুপুর, মনসুরাবাদ, নওপাড়া, হামিরদী, সুয়াদি, ভাঙ্গা বাসস্ট্যান্ড ও রেললাইন এলাকায় সড়ক ও রেলপথ অবরোধ করে। গাছ ফেলা ও টায়ার জ্বালিয়ে মহাসড়ক অবরোধ করলে চারদিকে শত শত যানবাহন আটকা পড়ে। এতে উভয় পাশে ২০ থেকে ৩০ কিলোমিটার যানজট তৈরি হয় এবং ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা।

এর ফলে দক্ষিণবঙ্গের প্রবেশদ্বার ভাঙ্গার ওপর দিয়ে ঢাকার সাথে ২১ জেলার পণ্য ও যাত্রীবাহী পরিবহণ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

স্থানীয়রা জানান, বৃহস্পতিবার ৩০০ আসনের নতুন সীমানা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। এতে ভাঙ্গার আলগী ও হামিরদী ইউনিয়নকে ফরিদপুর-২ আসনে যুক্ত করা হয়। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শুক্রবার ৯ ঘণ্টা অবরোধের পর প্রশাসনের অনুরোধে কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছিল। তবে প্রশাসনের কাছ থেকে আশ্বাস না পেয়ে মঙ্গলবার থেকে লাগাতার অবরোধ শুরু করেছে এলাকাবাসী।

প্রতিবাদে অংশ নেওয়া স্থানীয় তফসির আলম মিঠু বলেন, ‘আমাদের প্রিয় দুটি ইউনিয়নকে আলাদা করার ষড়যন্ত্র চলছে। আমরা এটা কোনোভাবেই মানব না। আমাদের ইউনিয়নগুলোকে ভাঙ্গা আসনের মধ্যেই ফিরিয়ে দিতে হবে। দাবি পূরণ না হলে আরও কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।’

ভাঙ্গা হাইওয়ে থানার ওসি মো. রোকিবুজ্জামান বলেন, ‘ফরিদপুর-ভাঙ্গা-বরিশাল ও ঢাকা হাইওয়ে এক্সপ্রেসওয়ে সহ সব মহাসড়কে স্থানীয়রা বিক্ষোভ করছেন। ভাঙ্গা ইন্টারচেঞ্জ থেকে গোপালগঞ্জ মহাসড়কের মুনসুরাবাদ বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত সড়ক অবরোধ করে তারা আন্দোলন চালাচ্ছেন।’

