যশোরে চিহ্নিত চাঁদাবাজ ও মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

যশোরে চিহ্নিত চাঁদাবাজ, মাদক ব্যবসায়ী ও হত্যা মামলার আসামিকে পৃথক অভিযানে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। সোমবার গভীর রাতে কোতোয়ালি মডেল থানা ও মণিরামপুর থানা পুলিশ এসব আসামিকে আটক করে আদালতে পাঠিয়েছে।

কোতোয়ালি মডেল থানা পুলিশ জানায়, এসআই ইলিয়াস হোসেন, এসআই চঞ্চল কুমার বিশ্বাস ও এসআই আল আমিন হোসেনের নেতৃত্বে একটি টিম নড়াইল জেলার কাঠালিয়াঘাট এলাকা থেকে আশিক আলী ওরফে সুজন(৩৫)কে গ্রেফতার করে। আশিক আলী শহরের নতুন উপশহর এলাকার ইউসুফ আলীর ছেলে। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় চাঁদাবাজি, মাদক ব্যবসা ও চুরি-ছিনতাইসহ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছিলেন। তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। গ্রেফতারের পর তাকে সোমবারই আদালতে সোপর্দ করা হয়।

অন্যদিকে, মণিরামপুর থানা পুলিশ ভ্যানচালক মিন্টু হত্যা মামলার মূল আসামি সাব্বির হোসেন ওরফে বড় সাব্বির (৪০)কে আটক করেছে। সোমবার রাত আড়াইটার দিকে হরিদাসকাটি ইউনিয়ন পরিষদ এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। সাব্বির মণিরামপুর উপজেলার হাঁকোবা মধ্যপাড়া গ্রামের সাদেক আলীর ছেলে। গ্রেফতারের পর আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় তিনি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেন। তার দেয়া তথ্যে পুলিশ মনিরামপুর সরকারি পাইলট স্কুলের পুকুর থেকে হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত ধারালো চাইনিজ কুড়াল উদ্ধার করে।

উল্লেখ্য, গত ২৮ আগস্ট চাঁদা না দেওয়ায় বড় সাব্বিরের নেতৃত্বে মিন্টু হোসেন ও তার পরিবারের সদস্যদের ওপর হামলা চালানো হয়।

এতে গুরুতর আহত মিন্টু একদিন পর ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। এ ঘটনায় নিহতের পরিবার অব্যাহত হুমকি ও আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে। মঙ্গলবার প্রেসক্লাব যশোরে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে মিন্টুর স্বজনরা খুনিদের সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করেছেন।

