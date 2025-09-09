যশোরে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

যশোরের মণিরামপুর উপজেলার রোহিতায় মাহমুদা সিদ্দিকা (১৩) নামে অষ্টম শ্রেণির এক স্কুলছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় ইউপি পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মিজানুর রহমানের বাড়ির পেছনের পুকুর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। মরদেহ উদ্ধারের সময় কিশোরীর শরীরে কোনো পোশাক ছিল না। পরে একই পুকুর থেকে তার জামা ও ওড়না উদ্ধার করা হয়। এর পেছনে রহস্যজনক কিছু থাকতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই।

পারিবারিক ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সোমবার স্কুল থেকে ফেরার পথে মাহমুদা স্থানীয় মুদি ব্যবসায়ী মেহেদী হাসানের দোকানে যায়। দোকান থেকে রুটি নিয়ে খাওয়ার সময় কথা কাটাকাটি হয়। এরপর মুদি ব্যবসায়ী বিষয়টি মাহমুদার মাকে জানান। খবর পেয়ে মা ঘটনাস্থলে এসে মেয়েকে মারধর করে বাড়ি নিয়ে যান। এর পর থেকেই সে নিখোঁজ ছিল।

পরিবার ও এলাকাবাসী রাতভর খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনো সন্ধান পাননি। পরদিন মঙ্গলবার সকাল ১০টার দিকে সাবেক চেয়ারম্যান মিজানুর রহমানের বাড়ির পেছনের পুকুরে স্থানীয়রা চুল ভেসে থাকতে দেখে। পরে মরদেহ উদ্ধার করে নিশ্চিত হয় যে সেটি নিখোঁজ মাহমুদার।

এ বিষয়ে মাহমুদার বাবা মাওলানা আনিসুর হক বলেন, আমার মেয়ে সাঁতার জানতো না। হয়তো সে পানিতে ডুবে মারা গেছে।

মণিরামপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বাবলুর রহমান খাঁন জানান, আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। মরদেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়েছে।

