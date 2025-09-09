জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে ছাত্রদল প্যানেল

জরুরি সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসংসদ নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে মধুর ক্যান্টিনে এ সংবাদ সম্মেলন করবে তারা।
এ তথ্য জানিয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির।
এবার ডাকসুর ২৮টি পদের জন্য ৪৭১ জন এবং ১৮টি হল সংসদের ২৩৪টি পদের জন্য ১ হাজার ৩৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন।
এদিকে, বিকেল ৩টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের সামনে নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষের ঠিক আগ মুহূর্তে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী’ জোটের ভিপি প্রার্থী আবু সাদিক কায়েমকে লক্ষ্য করে ‘রাজাকার, রাজাকার’ স্লোগান দিয়েছেন ছাত্রদল সমর্থক নেতাকর্মীরা।
এ সময় তাদের ‘রাজাকার আর স্বৈরাচার, মিলেমিশে একাকার’ স্লোগান দিতেও দেখা যায়।
এ বিষয়ে ছাত্রদল সমর্থিত হাজী মুহাম্মদ মহসীন হলের ভিপি প্রার্থী আবুজর গিফারী ইফাত সাংবাদিকদের বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থী, বিশেষ করে অনাবাসিক নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে এর দায় নিতে হবে।
একই সঙ্গে শিবিরকে স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি আখ্যা দিয়ে তিনি আরও বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি আর স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি কখনো এক হতে পারে না।
ভোটগ্রহণের শেষ মুহূর্তে এই ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা তৈরি করে।