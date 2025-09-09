যশোরে ভ্যানচালককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

যশোরের মনিরামপুরে চাঁদা না পেয়ে ভ্যানচালক মিন্টু হোসেনকে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িতদের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী।আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টায় প্রেস ক্লাব যশোরের সামনে এই মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। ঘন্টাব্যাপী এ মানববন্ধনে শতাধিক এলাকাবাসী অংশ নেয়। মানববন্ধনে নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসী অভিযুক্তদের ছবি সম্বলিত প্লেকার্ড, ব্যানার নিয়ে নানা স্লোগান দেন।

এসময় মানববন্ধনে নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসীরা বলেন , ৫০ হাজার টাকা চাঁদা না দেওয়ায় পৌর বিএনপির বহিস্কৃত শ্রম বিষয়ক সম্পাদক সাব্বির হোসেনের নেতৃত্বে ভ্যানচালক মিন্টুকে হত্যা করা হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে মিন্টুর দুই ভাই। এই ঘটনায় মামলা করা হলেও অভিযুক্তদের আড়াল করার চেষ্টা করছে স্থানীয় বিএনপি ও পুলিশ। এমনকি ভুক্তভুকি পরিবারের দেওয়া আসামিদের নাম এজাহারে অন্তভুক্ত না করার অভিযোগ করেন পুলিশের বিরুদ্ধে। দ্রুত জড়িতদের আটক ও বিচারের দাবি জানানো হয় মানববন্ধন থেকে।

প্রসঙ্গত, ২৮ আগস্ট সন্ধ্যায় মনিরামপুর সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের উত্তর গেট মোড়ে দোকানে চাঁদা দাবি করলে কথা-কাটাকাটি একপর্যায়ে বিএনপি নেতা সাব্বির পাঁচ-ছয়জন সঙ্গী নিয়ে এসে সেন্টু তার বড় ভাই মিন্টু এবং মেজো ভাই পিকুলকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে আহত করেন। পরে দিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভ্যানচালক মিন্টু মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনায় ভুক্তভোগীর পরিবার মামলা করলে প্রধান অভিযুক্ত বিএনপি নেতা সাব্বিরসহ তিনজন আটক করেছে পুলিশ।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR