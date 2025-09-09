যশোরে সন্তানের আঘাতে মা আহত

যশোর সদর উপজেলার ১১ নং রামনগর ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ডের কাজিপুর মুন্সিপাড়া গ্রামের জমা জমি সংক্রান্তের জেরে মাহাবুবুল হক ওরফে পল্লী চিকিৎসক মাহফুজ নামের এক সন্তানের বিরুদ্ধে জম্মদাতা মা আনোয়ারা বেগমকে মারপিটের ঘটনার অভিযোগ উঠেছে। গত বৃহস্পতিবার সকালে এ ঘটনা ঘটে, আহত অবস্থায় যশোর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে আহত মাকে অন্য সন্তানদের সাথে নিয়ে যশোর কোতোয়ালি মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, যশোরের মুন্সিপাড়া কাজিপুর গ্রামের মৃত নুরোল হকের ৪র্থ সন্তান পল্লী চিকিৎসক মাহফুজ তার মা- বাবার জমি জোর পূর্বক দখল ও পাকা ঘর নির্মাণের চেষ্টা করলে তার মা বাঁধা দেন এতে ক্ষিপ্ত হয়ে মাহফুজ লাঠি দিয়ে তার মাকে মারপিট করে জখম করে এবং মা জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। অচেতন অবস্থায় এলাকাবাসী ও তার অন্য সন্তানেরা উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করে। এলাকাবাসী আরো জানান, মাহফুজ ছোট থেকে বেপরোয়া হওয়ার জন্য অন্য ভাইদের সাথে তার ভালো সম্পর্ক নেই।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী মা জানিয়েছেন, আমার ৪র্থ সন্তান মাহফুজ দির্ঘদিন ধরে আমার সাথে আমার জমি নিয়ে বিরোধ করছে, আমাকে বিভিন্ন সময় হুমকি ধামকি দিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু গত বৃহস্পতিবার সকালে জমি দখল ও বাড়ি নির্মাণে বাধা দিলে আমাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ ও লাঠি দিয়ে বুকে, পায়ে আঘাত করেছে। এখনো আমি চলাফেরা করতে পারছি না। আমি এমন ঘটনার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিচারের জন্য হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

মাহফুজের বড় ভাই ওবায়দুল হক মুকুল ও মেজো ভাই মাহামুদুল হক মামুন জানান, ছোট ভাইয়ের চারিত্রিক অবস্থা ভালো না, একাধিক বিবাহের কারণে সে আমাদের পরিবার থেকে বহুদিন থেকে আলাদা ভাবে বসবাস করছেন। তার জমি জায়গা ভাগ করে দেওয়ার পরেও আমার মায়ের নামের জমি জোর পূর্বক দখল ও ঘর নির্মাণের চেষ্টা করলে মা বাঁধা দিলে, মাকে মারধর করেছে। সে আমাদেরকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোক দিয়ে মারধর ও হত্যার হুমকি দিচ্ছেন।

অভিযুক্ত পল্লী চিকিৎসক মাহফুজ জানান, এলাকাবাসী বসে আমার পিতার জমির ভাগের অংশ বুঝে দিয়েছেন, আমি সেই জায়গায় পুরোনো বাড়ির মেরামতের কাজ করছিলাম, মা আমার দুই ভাইয়ের পরামর্শে এসে আমার কাজ বন্ধ করে দেয় এবং আমার সাথে তর্ক বিতর্ক হয়, হঠাৎ মা পড়ে যায়, আমার বাড়িতে কাজ জন্য রাখা ইট, খোয়া, বাঁশের মধ্যে পড়ে আঘাতপ্রাপ্ত হয়। আমি মাকে মারধর করি নাই। উল্টো আরো অভিযোগ করেন বছর খানেক আগে আমার ভাইয়েরা মিলে আমাকে মারধর করেছিলেন, সেই মামলা এখনো চলমান রয়েছে।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা রামনগর ইউনিয়নের দায়িত্ব এসআই দেবাশীষ জানান, আমি অভিযোগ হাতে পেয়েছি তদন্ত চলছে, দ্রুত আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

