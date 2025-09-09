শার্শায় গবাদি পশুর এলএসডি রোগের বিনামুল্যে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পইন অনুষ্ঠিত

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

বেনাপোল প্রতিনিধিঃ- যশোরের শার্শায় গবাদি পশুর এলএসডি রোগের বিনামুল্যে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে শার্শা উপজেলার লাউতাড়া প্রাইমারী স্কুল মাঠে এ ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন’র উদ্বোধন করেন শার্শা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ডাঃ কাজী নাজিব হাসান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন শার্শা উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার তপু কুমার শাহা, ডাক্তার রুবাইয়াত ফেরদৌস, সাংবাদিক মনিরুল ইসলাম মনি, লাউতাড়া সরকারী প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইকরামুজ্জামান খান বিপ্লব , প্রভাষক অজিহার রহমান, লাউতাড়া হেল্পিং হ্যান্ড ফাউন্ডেশনের সভাপতি বিল্লাল হোসেন, শার্শা উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের আনিছুর রহমান, শাহ পরান, হাসানুল বারী শাহীন, মোঃ রমজান আলী প্রমুখ। শার্শা উপজেলা প্রশাসনের অর্থায়নে ও শার্শা উপজেলা প্রাণী সম্পদ দপ্তরের বাস্তবায়নে ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পইন অনুষ্ঠানে উলাশী ইউনিয়নের লাউতালা গ্রামে ও বাগআঁচড়া ইউনিয়নের সাতমাইল গ্রামে প্রায় ৩৩০টি গরুর বাছুরকে এলএসডি রোগের বিনামুল্যে ভ্যাকসিনেশন প্রদান করা হয়।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শার্শা উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসার তপু কুমার সাহা জানান, প্রতিবছর শার্শা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় লাম্পিস্কিন ডিজিস (চামড়ার উপরে পক্স) রোগে অনেক গরু ও গরুর বাছুর মারা যায়। তিনি বলেন মারাত্বক এ রোগে গরুর বাছুর খুবই ঝুকিপূর্ণ। এ জন্য শার্শা উপজেলা প্রশাসনের অর্থায়নে ও প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের বাস্তবায়নে শার্শার লাউতাড়া ও সাতমাইল গ্রামে প্রাথমিক ভাবে ৩৩০টি গরুর বাছুরকে এলএসডি রোগের বিনামুল্যে ভ্যাকসিনেশন করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে শার্শা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ডাক্তার কাজী নাজিব হাসান বলেন গবাদি পশুর এলএসডি রোগ খুবই মারাত্বক ও ঝুকিপূর্ণ। এ রোগে প্রতি বছর অনেক গবাদি পশু মারা যায়। সে জন্য গবাদি পশুর মৃত্যুরোধ করতে এলএসডি রোগের বিনামুল্যে ভ্যাকসিনেশন পর্যায় ক্রমে শার্শা উপজেলা বিভিন্ন ইউনিয়নে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি।

