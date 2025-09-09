১২ মিনিটের ঝড়ে স্বস্তির জয় বাংলাদেশের

এএফসি অনূর্ধ্ব-২৩ চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাই পর্বে টানা দুই ম্যাচ হেরে আগে বিদায়ে নিশ্চিত হয়েছে বাংলাদেশের। তবে গ্রুপের শেষ ম্যাচে সিঙ্গাপুরকে হারিয়েছে লাল-সবুজের প্রতিনিধিরা।

মঙ্গলবার (৯ আগস্ট) ভিয়েতনামে সিঙ্গাপুরকে ৪-১ গোলে জয়লাভ করেছে বাংলাদেশ। এই ম্যাচে একটি করে গোল করেছেন ফাহমিদুল, মহসিন আহমেদ, আল আমিন ও শেখ মোরসালিন।

এদিন ম্যাচের প্রথমার্ধ কোনও গোল হয়নি। বিরতির পর ফাহামিদুল ইসলাম নামলে আক্রমণে ধার বাড়ে। শেষ ২০ মিনিটে হয়েছে ৫ টি গোল! ৭০ মিনিটে বাংলাদেশ এগিয়ে যায়। সতীর্থের পাসে ফাহামিদুল ইসলাম বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের জোরালো শটে দৃষ্টিনন্দন গোলটি করেন।

এ সময় ডিফেন্ডাররা চেষ্টা করেও তাকে আটকাতে পারেননি। দুই মিনিট পর বাংলাদেশ পায় দ্বিতীয় গোল। একক প্রচেষ্টায় বক্সে ঢুকে দেখেশুনে ডানপায়ের কোনাকুনি শটে আল আমিন গোলকিপারকে পরাস্ত করেন।

৮০ মিনিটে মহসিন আহমেদ বক্সে ঢুকে ফাঁকা পোস্টে তৃতীয় গোল করে বাংলাদেশকে আরও এগিয়ে নেন। ৮২ মিনিটে চতুর্থ গোল পায় বাংলাদেশ। এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে শেখ মোরসালিন বক্সের বাইর থেকে দারুণ এক শটে জাল কাঁপান। যোগ করা সময়ে খাইরিন নাদিম শোধ দেন এক গোল। তার পরেও ৪-১ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বাংলাদেশ।

এই টুর্নামেন্টের বিগত দুই আসরে বাংলাদেশ কোনো ম্যাচ জিততে পারেনি। জয় তো দূরের কথা গোল পায়নি। আজকের জয়টি অনেক দিন পর এসেছে। বাফুফের প্রত্যাশা ছিল এবার বাংলাদেশ এএফসি’র মূল আসরে খেলবে।

এ জন্য প্রথমবারের মতো ২৩ দলকে বাহরাইনে পাঠিয়ে দু’টি ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা করেছিল। এত প্রস্ততির পরও বাংলাদেশ প্রথম দুই ম্যাচ ভালো পারফরম্যান্স করতে পারেনি। আজ শেষ ম্যাচে সিঙ্গাপুরকে হারিয়ে খানিকটা স্বস্তি নিয়ে দেশে ফিরবে বাংলাদেশ।

 

