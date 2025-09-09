যশোরে গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার, স্বামী পলাতক

যশোর জেলার ঝিকরগাছা উপজেলার গদখালী ইউনিয়নের কামারপাড়া গ্রামে মাসুরা খাতুন (৪০) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৫টার দিকে তার বসতবাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।
পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, ভোরের কোনো এক সময় গলায় ওড়না পেঁচিয়ে মাসুরাকে হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে বলে স্থানীয়দের ধারণা। নিহত মাসুরা খাতুনের স্বামী জাহিদুল ইসলাম মাদকাসক্ত বলে অভিযোগ রয়েছে। ঘটনার পর থেকে তিনি পলাতক।
খবর পেয়ে ঝিকরগাছা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি করে যশোর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
ঝিকরগাছা থানার অফিসার ইনচার্জ জানান, মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে ময়নাতদন্ত করা হবে। ঘটনার পর অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেপ্তারে পুলিশ চেষ্টা চালাচ্ছে।