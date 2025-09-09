যশোরে তিন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ২০ লাখ টাকার মানহানির মামলা

যশোরে মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের কারণে তিন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ২০ লাখ টাকা মানহানীর অভিযোগে আদালতে মামলা হয়েছে। মঙ্গলবার ঝিকরগাছা উপজেলার পদ্মপুকুর গ্রামের বাসিন্দা এসিআই কোম্পানির লাইভ স্টা এসিস্টেন্ট মুক্তার মোড়ল বাদী হয়ে এই মামলাটি করেছেন। বিচারক সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বর্ণালী রানী মামলাটি তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য ঝিকরগাছা থানার ওসিকে নির্দেশ দিয়েছেন।
আসামিরা হলো, ঝিকরগাছা উপজেলার পুরন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা ও চঁাদনী বিডি ডট কমের লেখক ও প্রকাশক আফজাল হোসেন চঁাদ, সন্তোষনগর গ্রামের বাসিন্দা ও কলারোয়া নিউজের প্রকাশক মিঠুন সরকার এবং আঙ্গারপাড়া গ্রামের আবু হোসেনের ছেলে খোরশেদ আলম।
বাদী মামলায় বলেছেন, তিনি এসিআই কোম্পানির লাইভ স্টা এসিস্টেন্ট হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে পশুর কৃত্রিম প্রজননসহ সেবা দিয়ে আসছিলেন। আসামি আফজাল হোসেন চঁাদ ও মিঠুন সরকার তাদের অনলাইন পত্রিকায় বাদীর বিরুদ্ধে সংবাদ প্রকাশ করিয়া গত ১ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২টার দিকে দেখতে পান ‘‘ঝিকরগাছায় সাবেক সাংবাদিক পরিচয়ে পশু চিকিৎসকের রাম রাজত্ব’’ ৭৫ টাকার বীজ বিক্রয় করছে ১২শ’ টাকা’’ শিরোনামে সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে।
এছাড়া দৈনিক সত্যপাঠ পত্রিকায়ও সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছে। পরে বাদী জানতে পারেন এই সকল সংবাদ প্রকাশের জন্য প্ররোচনা করেছেন অপর আসামি খোরশেদ আলম। ফলে এতে বাদীর ব্যবসায়ী ও সামাজিক ২০ লাখ টাকার মানসম্মানের হানী হয়েছে।