ওয়ান নিউজ বিডি’র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মিল্টন হাসপাতালে ভর্তি, সুস্থতা কামনা

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

প্রেস বিজ্ঞপ্তি: ওয়ান নিউজ বিডি’র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক যশোর সাংবাদিক ইউনিয়নের (জেইউজে) সদস্য ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা আওয়ার টাইমের যশোর জেলা প্রতিনিধি জাহিদুল কবীর মিল্টন অসুস্থ হয়ে আজ মঙ্গলবার যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

সাংবাদিক জাহিদুল কবীর মিল্টনের আশু সুস্থতা কামনা করে বিবৃতি দিয়েছে যশোর সাংবাদিক ইউনিয়ন (জেইউজে)। এক বিবৃতিতে যশোর সাংবাদিক ইউনিয়নের (জেইউজে) সভাপতি সাজেদ রহমান, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান মিলনসহ নেতৃবৃন্দ ও ওয়ান নিউজ বিডি পরিবার তার আশু সুস্থতার জন্য সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেছেন।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR