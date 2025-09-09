বুধবার ঢাবির ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বুধবারের (১০ সেপ্টেম্বর) সব ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তর থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামীকাল ১০ সেপ্টেম্বর বুধবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ থাকবে।
মঙ্গলবার সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ-ডাকসু নির্বাচনের ভোটগ্রহণ হয়েছে। এখন গণনার প্রস্তুতি চলছে। রাতেই ফলাফল ঘোষণা হতে পারে।
নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক ধরনের চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।