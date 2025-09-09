নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রীকে ‘জীবন্ত পুড়িয়ে’ হত্যার খবর

ওয়ান নিউজ বিডি
⌚ প্রকাশিত

নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে চলমান সহিংস বিক্ষোভের ঘটনায় প্রাণ হারালেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঝালনাথ খানালের স্ত্রী রাজ্যলক্ষ্মী চিত্রকর। তাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভিসহ কয়েকটি শীর্ষ সংবাদমাধ্যম এ তথ্য প্রকাশ করেছে। তবে, নেপালের স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে এ বিষয়ে এখনও বিস্তারিত প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) কাঠমান্ডুর ডাল্লু এলাকায় চিত্রকরের বাড়িতে ঢুকে জেনারেশন-জি (জেন-জি) নেতৃত্বাধীন একদল বিক্ষোভকারী আগুন ধরিয়ে দেয়। বাড়ির ভেতরে থাকা অবস্থায় চিত্রকর অগ্নিদগ্ধ হন। পরে তাকে দ্রুত কির্তিপুর বার্ন হাসপাতালে নেওয়া হলেও চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে এনডিটিভি।

দুই দিনের জেন-জি আন্দোলনের মধ্যে নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে.পি. শর্মা ওলি পদত্যাগ করেন। রাজধানীতে তার ব্যক্তিগত বাড়িও বিক্ষোভকারীদের আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আন্দোলনের সূত্রপাত হয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগকে কেন্দ্র করে। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই বিক্ষোভ ভয়াবহ সহিংসতায় রূপ নেয়।

একই দিনে রাজধানীর রাস্তায় নেপালের অর্থমন্ত্রী বিষ্ণু প্রসাদ পাওডেল বিক্ষোভকারীদের তাড়া খেয়ে মারধরের শিকার হন। এর আগে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে অন্তত ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR